KOMENTAR MAJE O ANI KORAĆ I JANJUŠU USIJAT ĆE DRUŠTVENE MREŽE: Evo šta im je poručila nakon što su se zbližili!

Kontroverzna učesnica “Zadruge 4” već nedjelju dana lumpuje na Crnogorskom primorju u minijaturnom kupaćem, iz kog joj često ispadaju bujne grudi.

Zbog toga joj momci stalno prilaze, ali starleta kaže da je poslije Janjuša muškarci više ne zanimaju.

– Poslije Janjuša sam procvjetala! Spasla sam se te budale! Ne zanima me baš ništa o njemu, uživam na moru. Ma ne razmišljam o muškarcima, provodim se sa prijateljima i mnogo mi je lijepo – kaže Marinkovićeva i dodaje da nijedan udvarač nema šanse kod nje: – Baš niko me ne interesuje! Stalno mi prilaze momci, ali sada sam fokusirana na neke druge stvari, ne pada mi na pamet da se ponovo zaljubim. Sama sam kriva što sam dopustila sebi da me zavede ženskaroš, ali on je sada prošlost! Neka radi šta hoće i neka nađe sebi neku novu zanimaciju.

Maja ne krije da je na Instagramu vidjela da se Janjuš ponovo zbližio sa Anom Korać, sa kojom je u “Zadruzi 1” prevario suprugu Enu.

– Smiješni su mi i Ana i Janjuš! Žele da privuku moju pažnju, ali zaista me ne zanimaju. Neka me ostave na miru, stvarno nemam vremena da razmišljam gdje su i šta rade – kaže rijaliti zvijezda i otkriva da će joj se u Crnoj Gori pridružiti tata Radomir Taki Marinković:

– Ostaću ovde još nekoliko dana, hoću da se psihički odmorim od svega. Čekam i tatu da mi se pridruži, super ćemo se provesti, prenosi “Informer“.

