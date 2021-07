OTKRIVENO KO JE MISTERIOZNI MLADIĆ KOJI JE U VEZI SA MAJOM: Pjevač odlijepio za njom, spreman da je brani od Janjuša?!

Njih dvoje, kako kaže izvor, još uvijek nisu zajedno, ali kako je krenuo da je osvaja, uskoro će doći i do toga, saznaje Scandal.

– Taj pjevač je poludio za Majom, a i njoj imponuje udvaranje. Samo taj pjevač koji je inače poznat beogradskoj publici, ne toliko javnoj, može da joj pomogne da zaboravi na sve što je prošla s Janjušem – objašnjava izvor Scandala! i dodaje:

– Istina, Maja se i dalje nada pomirenju s Janjušem, ali pjevač je uporan i spreman na sve da je osvoji. On se kreće po beogradski m krugovima, viđen je na splavovima i po klubovima i kad pjeva i kad ne pjeva. Čak je rekao da će srediti da neko prebije Janjuša bude li saznao da on i dalje maltretira Maju. Sad jedino ostaje da vidimo da li će ona pasti na njegova udvaranja, a vjerujte, to bi joj bilo najpametnije – završava izvor.

Facebook komentari