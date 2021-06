ZA POSEBNO PITANJE ČEKA POSEBAN DAN: Ben Aflek planira da zaprosi Dženifer Lopez, a ovo su svi poznati detalji

Kako pišu američki mediji, Dženifer Lopez i Ben Aflek uskoro bi mogli da postanu verenici! Glumac navodno planira da zaprosi pop zvezdu ovog meseca, i to na njen poseban dan.

— Ben želi da da novu šansu njihovoj ljubavi i planira romantičnu prosidbu na pevačicin 52. rođendan, 24. jula — otkrio je za Closer izvor blizak glumcu.

Mediji dodaju da glumac planira da pita Dženifer da se s decom Maksom i Emom useli u njegovu vilu u Los Anđelesu, pošto latino diva planira preseljenje iz Majamija u ovaj grad kako bi bila bliže svom dragom.

Prošli put kad su bili zajedno, Aflek je Džej Lo zaprosio 2002. godine, posle samo dva meseca veze, a učinio je to prstenom koji je do danas ostao jedan od najlepših koje smo videli u svetu slavnih.U pitanju je komad nakita koji je postavio svojevrsni trend u to vreme: u danima kada dijamanti u boji nisu bili u modi glumac je od juvelirske kuće Hari Vinston zatražio da izrade prsten s ogromnim roze dragim kamenom koji okružuju beli dijamanti. Prema procenama stručnjaka, on bi danas koštao više od 2,3 miliona evra,piše Glossy

Facebook komentari