Prvi put u gradu predaka: Turski glumac Cem Ucan u posjeti Novom Pazaru

U Novom Pazaru boravi poznati turski glumac Cem Ucan. Gledaocima širom sveta poznat je po ulogama u popularnim turskim serijama “Dirilis: Ertugrul“ i „Payitaht: Abdulhamid”.

To su samo neke od serija u kojima je Ucan imao zapažene uloge, serije su prikazivane u više od 150 zemalja i retke su koje milionskom auditorijumu prezentuju tursku kulturu i govore o tursko-islamskim idealima.

Ucan ovih dana boravi u Novom Pazaru, gradu u Sandžaku gde su rođeni njegovi preci, deda i otac. U razgovoru za AA, Ucan, koji je sandžačkoj javnosti najpoznatiji po ulozi Aliyar beya u seriji „Ertugrul“, kaže da su mnogi u Sandžaku iznenađeni saznanjem o njegovom poreklu, iako on svaku priliku koristi da javno govori o tome da su mu koreni iz Sandžaka i da on sa ponosom govori o svom bošnjačkom poreklu, Novom Pazaru, Sandžaku i Bosni i Hercegovini.

Sada je, kaže Ucan, dok boravi u Novom Pazaru, siguran da je među svojim narodom i tamo gde pripada.

„Zadovoljstvo mi je što sam kod svoje kuće. Moji dedo i otac su ovde rođeni. Dva dana se već osećam neverovatno, mnogo emocija, čitava moja familija je ovde. Bio sam nekoliko puta u Bosni i Hercegovini, ali sada sam došao tu gde pripadam i odakle su moji koreni. Sa ponosom ističem da sam Bošnjak i da su moji koreni iz Novog Pazara. Imam pratioce širom sveta, na filmskim festivalima, kada mi daju reč, ja prvo pričam da sam Bošnjak čije je poreklo iz Novog Pazara, i tražim da me tako predstave“, priča za AA glumac Cem Ucan.

Prvi put je posetio Novi Pazar. Došao je u ovaj grad, kaže, samo kako bi doživeo osećaj povratka kući.

„Ovaj grad je nešto posebno. Ovde se ljudi boje Allaha dž.š, srca su im čista a u dušama imaju merhameta. Osećaj u meni je fenomenalan, ovo su moji ljudi, ja potičem odavde. Kada izađem na sokak vidim da smo svi isti, da svi ličimo jedni na druge i jasno mi je odmah odakle sam. Ja sam sin pradedova odavde i ponosim se time“, rekao je Ucan.

Prija mu to što ljudi u Sandžaku gledaju kvalitetne istorijske turske serije, a ne one komercijalnog tipa. Dodaje da je po dolasku shvatio kolika je popularnost njega i serije „Ertugrul“, ali najviše mu prija to što ljudi uviđaju da mu popularnost nije važna i da je pristupačan svima.

„Ja na svako biće gledam kao na Allahovo stvorenje. Nisam ja bolji od drugog. Moja popularnost ništa ne znači, sem da širim poruke kako da postupamo jedni prema drugima i da predstavljam bogatu istoriju i kulturu Republike Turske, igrajući likove u serijama sa istorijskim temama. One se u Novom Pazaru dosta gledaju i video sam da ljudi vole moj lik Aliyara iz serije „Ertugrul“. To je prvi utisak kada me vide u gradu, ali nakon što su saznali da sam poreklom iz Novog Pazara, njihovoj radosti nema kraja a meni je srce puno jer vidim da su oni iskreni u svojim emocijama, ovde u Sandžaku ljudi iskreno vole druge ljude, bez ikakvog interesa“, kazao je Ucan.

Za AA je otkrio da je napisao scenario za film, nakon što je upoznao istoriju i arhitekturu Novog Pazara, uveren je da će se njegov film snimati u rodnom gradu njegovih predaka. ​​​​​​​

Facebook komentari