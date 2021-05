Nepoznati detalji iz života Milene Radulović: Glumica je unuka ove poznate folk zvijezde i to malo ko zna!

Malo kome je poznato da je mlada glumica Milena Radulović, koja je zajedno sa još nekoliko djevojaka optužila vlasnika škole glume Mirosalava Miku Aleksića za si*ovanje i nedozvoljene polne radne, unuka poznate folk zvijezde Nade Obrić.

Nada je bila u braku sa dedom mlade glumice, Aleksandrom Ivanovićem, sa kojim je ostala u dobrim odnosima, tako da je Milena još kao mala vrijeme provodila u njihovoj kući.

Nada je sada prokomentarisla slučaj koji je potresao cijelu Srbiju i otkrila detalje iz djetinjstva Milene Radulović.

– Mama Saška je odrasla sa mnom, živjela je kod mene dok se nije udala. Bila sam tu kada se Milena rodila i mogu se samo ponositi njom što je to iznijela, da se stane na put tome. To je strašno i teško se podnijelo. Kuća u kojoj je Milena odrasla je sjajna porodica. Majka joj je odrastala uz mene, a tata joj je odrastao u sjajnoj porodici. To što je progovorila je dokaz samo koliko je teško to nositi sam sa sobom, teško je izgovoriti uopšte – rekla je Nada i dodala:

– Roditelji su je držali kao kap vode na dlanu, svuda su je vozili i dozvolili, a to joj se desilo u godinama kada joj se nažalost desilo i to je strašno. Samim time što je to izašlo iz nje, ona će se rasteretiti. Sigurna sam kao i uvijek da će sve na kraju biti dobro, proći će i taj bol – izjavila je folk pjevačica, prenosi “Srbija Danas“.

