Edita Malovčić, kćerka Kemala Malovčića: Od oca sam naslijedila talent za svestranost

Edita Malovčić, kćerka bh. folk-pjevača Kemala Malovčića, tumači jednu od uloga u ostvarenju „Quo vadis, Aida?“. Glumi Vesnu, Jokinu suprugu, a kojeg igra Emir Hadžihafizbegović,piše Avaz.

Tajni identitet

Prije nekoliko večeri održana je dodjela Oskara, prestižne nagrade Američke filmske akademije, a film bh. rediteljice Jasmile Žbanić bio je nominiran u kategoriji za najbolji međunarodni igrani film. Uprkos tome što nismo osvojili zlatni kipić, svi su ponosni na kompletnu ekipu filma.

Malovčić, koja već godinama živi i radi u Austriji, za „Dnevni avaz“ otkrila je kako je dobila ulogu te šta joj je najteže palo tokom rada na ovoj ulozi.

Ona je 1999. godine glumila u austrijskom filmu “Nordrand” rediteljice Barbare Albert, koja ju je, kako nam otkriva, i predložila za bh. ostvarenje.

– Bila sam veoma zadovoljna kada sam čula da je film nominiran za Oskara. Mislim da ovaj film zaslužuje svu pažnju koju ima ovih dana – kazala je Malovčić.

Priznaje da joj je bilo teško na setu.

– Najteže mi je bilo da se suočim s emocijama, koje su me pokrenule dok sam snimala scene u tom okruženju. Sukob i patnja onih dana bili su stalno prisutni i opipljivi – iskrena je Malovčić.

Na pitanje kako je uopće ušla u svijet glume, kćerka bh. pjevača kaže:

– To je bilo slučajno, putem muzike. Moj prijatelj muzičar me predložio za jedan kasting.

Ona trenutno učestvuje u veoma popularnom šouu „The Masked singer Austria“, a objasnila je o čemu je zapravo riječ.

– To je emisija u kojoj se umjetnici, zabavljači i ljudi iz javnosti uvlače u kostime i izvode pjesme. Važno je ne otkriti svoj identitet. Što duže, to bolje – kaže Malovčić.

Najveća sreća

Muzika joj nije strana, bilo da pjeva ili igra. Tako se takmičila i u „Plesu sa zvijezdama“.

– Fizički i mentalno, izazovno vrijeme. Zbog prvog zaključavanja u Austriji, ovaj je projekt trajao devet mjeseci. Za to vrijeme zaista sam naučila plesati. Za mene je to iskustvo koje će me oblikovati zauvijek – iskrena je Malovčić.

Kaže da, kada nije na sceni ispod reflektora, redovno trči i puno šeta sa psom.

– Ponosna sam majka sina koji me ispunjava neopisivom srećom time što mogu ga gledati kako raste – kaže Malovčić.

Ne krije da je svestranost u umjetnosti „povukla“ od oca Kemala.

– To je najveći poklon koji mi je dao – ističe Edita.

Iako ju je put odveo izvan Bosne i Hercegovine, kaže da voli ovu zemlju.

– Nažalost, rijetko sam u BiH – zaključuje Malovčić.

Prva uloga

Edita Malovčić je 1999. godine glumila u austrijskom filmu “Nordrand”, koji je osvojio brojne nagrade, a rat u BiH je, također, bio tema. Poslije ovog ostvarenja njena karijera krenula je uzlaznom putanjom te dobiva niz novih uloga.

Muzička karijera

Edita je prvi samostalni album “Madita” objavila 2005. godine, koji je u iTunes Music Storeu dospio na treće mjesto elektronske liste albuma. U mjesecima poslije dosegnula je mnoge ljestvice i u drugim zemljama. Njen najveći uspjeh bio je dostizanje broja jedan na listi UK World Music iTunes. Godine 2007. pjesma “Ceylon” s ovog albuma predstavljena je u epizodi “Damages”.

Facebook komentari