“Čula sam se sa Ivanom danas, rekla mi je da…” – Oglasila se Kija Kockar, otkrila detalje razgovora

“To je bila njena odluka. Drago mi je što je otišla, jer inače radi u ugostiteljstvu, nema veliki novac. Drago mi je što je preko mog imena uspjela da dobije nešto što će njoj pomoći da se ne muči kada ode u penziju. Njoj je tamo odmor, nositi svaki dan tanjire… Te budale koje je napadaju, ona 30 godina radi u kafani, sve je vidjela, sve je čula. Ja sam teška za odgajanje, a ona me odgojila, njoj je ovo mačiji kašalj. Ne bih je pustila da nije zaštićena, ne daj Bože neko da stavi prst na nju u fizičkom smislu. Ne volim kada šuti, a sve ostalo, to nije vrijeđanje moje majke i mene, već njihovih roditelja”, kaže Kija koja se čula sa Ivanom Aleksić, ženom repera Nenada Aleksića Ša koju je suprug prevario u rijalitiju sa Tarom Simov.

“Čule smo se danas. Čujemo se otkako je počelo. Satima sam je tješila preko telefona. Bilo je zaista teško jer je željela konačno da zna. Ona je imala agoniju pet mjeseci, ako je neko razumije, to sam ja. Sve što sam prognozirala ispunilo se. Naravno da je boli, da nije svejedno i da sluša neke gluposti, da je ljudi komentarišu na ulici. Sve će to proći. Ja sam sretna što se razvodi, jer ona zaslužuje najbolje i mnogo više. Drago mi je što je moja majka glas razuma, njoj pobjeda ne treba. Bila bih razočarana da je ćutala na tako neku stvar…. Ona u svemu ima moju podršku. Nije lako razvoditi se, ja nisam imala djecu, Ivana takođe i to je teško. Žene, shvatite da uvijek ima izbora i svijetla na kraju tunela. Bolje jesti paštetu nego trpjeti fizičko i emotivno zlostavljanje”, kaže Kockareva, piše “Kurir“.

