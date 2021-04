Ivana Aleksić i Vladimir Tomović progovorili o njihovom odnosu!

Njih dvoje sada su se našli i ispričali sve što zanima ljude koji prate rijaliti. Podsjetimo, Ivanu je reper Nenad Aleksić Ša prevario u rijalitiju sa starletom Tarom Simov, sa kojom je i dalje u burnoj vezi.

Šuškanje da su Aleksićeva zakonita žena i diskvalifikovani Tomović u vezi počela su kada su jedno drugom ostavljali komentare ispod fotografija na Instagramu.

“Meni promocija ne treba, ko me voli – voli me, nije važno. Ovo što se dešava kada je Ivana u pitanju, to je užas. Hajka se podigla zbog par lijepih reči koje sam rekao. Sad ću da uključim Ivanu. Ivana ne zaslužuje ovo što se dešava. Ivanu poznajem 10 godina, preko Vladana”, počeo je Tomović.

“Ja ne bih voljela da budem na televiziji, naš prijateljski odnos ne bi bio problem da si ti žensko. Ja sam isto tako pozdravljala tetka Nadicu. Ja želim da imam nekog ko će stati iza mene, pokazao si da si dobar čovjek i prijatelj, ja takve ljude želim u životu”, pričala je Ivana.

“Ja nisam znao da ćemo mi stupiti u kontakt, ne znam što neko ima potrebu tebe da prlja što si htjela da mi se zahvališ, ono nisu bila srca ljubavi. Ljudi kada vide lijep komentar, to je haos. Ona ima spor sa njim na sudu”, kazao je Tomović.

“Da, imam papir, to treba da se razriješi… Vladimir i ja ne živimo zajedno, nismo se nikada vidjeli u životu, nismo se upoznali. Ti si u Crnoj Gori, ja sam u Srbiji”, rekla je Ivana.

“Ivana je rekla mom bratu da se zahvali zbog lijepih komentara, ona ne priča o Ša, nego je stala u moju zaštitu”, rekao je Vladimir.

“Samo da kažemo da svi glasaju za Nadicu”, dodala je Ivana i otkrila da će joj reper uskoro, kako se nada, biti bivši muž, prenosi “Informer“.

