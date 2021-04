Iskrena je – “Često plačem od ljepote” – Milena Radulović priznala najtananije emocije, a ovo ju je upitao psiholog!

Glumica Milena Radulović gostovala je u emisiji “150 minuta” i govorila je o momentima nakon priznanja šta joj se dešavalo u školi glume Mike Aleksića.

“Kada si ti morala da zađeš najdublje u sebe, šta si tamo pronašla?”, upitala ju je voditeljka, a ona je imala spreman odgovor.

“Pronašla sam, kao da sam mala neka Milena, ne znam kako to da opišem, kao neko malo dijete. Puno pričam, pametujem nekad, analiziram. Ali ustvari, kada najdublje u sebe pogledaš, shvatiš da su to sve neke odbrane od jedne baš onako osjetljive osobe, kojoj je sve to potrebno da bi funkcionisala u svijetu” – rekla je Milena i nastavila:

“Sjećam se, zato što sam bila kod psihologa, tačno sam tako vidjela sebe. Ona me pita: “Pa šta bi ste vi sad rekli sebi”. “Pa je bih nešto nju sad zagrlila”. Trudim se, to je to iznutra, ustvari, koliko ima štitova u svakom trenutku.”

“Našla si neke dobre naočare za sunce koje štite od suza” – konstatovala je Kilibarda, na šta je Milena odgovorila da je za nju smijeh najbolji lijek za teške trenutke.

“Smijeh je uvek tu, kada je najtužnije, najviše se smijem. U svim tim teškim situacijama i kad nešto osvijestiš pa ti bude još teže, ti si u nekom napadu histerije i smijeha, pa te poslije dočeka slučajno neka tuga – rekla je glumica.

“Da li plačeš od ljepote?” – pitala ju je Marija.

“Često plačem od ljepote, možda i češće nego od nekih drugih emocija. Dok gledam filmove, slušam muziku. Dosta se na djecu raznježim, na kučiće i mačiće slabo, ali na djecu često. Sad će ispasti neki majčinski instinkt, ali nije” – rekla je Milena, piše “Glossy“.

