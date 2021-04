Rezultati ankete The New York Timesa: “Quo vadis, Aida?” ubjedljivo vodi

Film “Quo vadis, Aida?”, bh. rediteljice Jasmile Žbanić, koji govori o genocidu u Srebrenici, ubjedljivo vodi u anketi prestižnog američkog lista “New York Times” u kojoj čitaoci glasaju za nominacije za Oscar, javlja Anadolu Agency (AA).

Na web-stranici “New York Timesa” pokrenuta je anketa u kojoj čitatelji iz svih dijelova svijeta mogu glasati za svoje favorite među filmovima nominiranim za Oscar, u svim kategorijama.

U kategoriji najboljeg filma van engleskog govornog područja u anketi je dosad učestvovalo oko 12.900 osoba, među kojima je čak 93 posto njih svoj glas dalo filmu “Quo vadis, Aida?”.

Preostalih pet posto glasova podijelila su četiri filma u ovoj kategoriji, a to su “Another Round” (Danska), “Better Days” (Hong Kong), “Collective” (Rumunija) “The Man Who Sold His Skin” (Tunis).

Dodjela “Oscara” će biti održana 25. aprila u Los Angelesu, a biće emitovana na televiziji ABC, kao i u više od 225 zemalja i teritorija širom svijeta.

