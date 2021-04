Suzana Mančić otkrila dugo skrivanu tajnu o odnosu sa Lečićem: “Pristala sam jer je u to vrijeme bio frajer”

Voditeljica Suzana Mančić nedavno je otkrila da glumac Branislav Lečić nije htio da bude sa njom, piše Informer.

Kako se navodi, njih dvoje je upoznala glumica Danica Maksimović i htjela je da ih spoji, ali Lečić nije bio zainteresovan.

“Danica Maksimović je bila u klasi sa Branislavom, a nas dvije smo snimale nešto zajedno. Bili smo mladi, sjećam se da se Danica čudila što nemam dečka, pa mi je rekla: ‘Sad ću da te upoznam sa Lekom’. Pristala sam, jer je on u to vrijeme bio frajer, ma dopadao se svim ženama. Organizovala je večeru na kojoj smo bili Danica, njen budući muž, Leka i ja. Međutim, on nije reagovao na mene. Možda nisam bila njegov tip. Eto, toliko o pričama da sam se*s-simbol i neodoljiva… Nikada me pototm nije zvao, sretala sam ga sa ženom”, rekla je Suzana za Informer.

Kako je istakla, veoma je šokirana optužbama koje su na glumčev račun iznijele njegove koleginice Danijela Štajnfeld i Merima Isaković.

“Zbunjena sam! Lečić je svjestan sebe i svojih kvaliteta, uvijek je imao najljepše žene. Ma, on nema mrlju. Ne vjerujem da bi si*ovao. Nema on potrebu da nekog uzima na silu. Žao mi je što mora da se brani od tako jezivih optužbi, a nema ni svjedoka koji bi mogli da kažu šta se tačno desilo”, rekla je voditeljka za pomenuti medij.

“Merima se poziva na svjedoke koji su pokojni, poput Dragana Nikolića, za koga kaže da mu se povjerila prije 43 godine. Danijela izjavljuje: ‘Si*ovao me je moj veliki prijatelj’, a zatim nastavlja da radi sa njim u pozorištu. Tako svako može da upre prstom u bilo kog muškarca i da kaže: ‘Si*ovao me je!’, a onda da ode i ispriča tužnu priču za novine. Te žene ne poznajem, a sve je moguće, ali fale dokazi, a bez dokaza, nema krivice. Ne želim da stajem ni na čiju stranu. Lečić je bio ljubazan, nije odavao utisak da bi mogao da bude bahat i nasilan. Neka sud donese presudu”, zaključila je ona za pomenuti medij.

