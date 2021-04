Danijelini dokazi “pali u vodu”! Evo šta slijedi u slučaju Lečić – Štajnfeld

Glumicu Danijelu Štajnfeld, nakon optužbe da ju je silovao kolega Branislav Lečić, ispitivaće psihijatri u Srbiji, piše “Informer”.

Glumica će se naći pred sudskim vještacima na zahtjev Višeg javnog tužilaštva. Razlog je taj što dokumentacija koju je predala sa američkog instituta “Kolumbija” nije validna u srbijanskom pravosuđu.

“Danijela je na tom institutu učestvovala u istraživanju posttraumatskog sindroma. Donijela je u Srbiju svu dokumentaciju, jer smatra da su ti papiri ključni dokaz da ju je Lečić si*ovao. Pomenuti dokumenti, međutim, ne mogu biti dokaz u Srbiji. Zbog toga je tužilaštvo uputilo zahtjev da Danijelu ispitaju psihijatri iz Srbije u predistražnom postupku kako bi se vidjelo da li ima mjesta za podizanje optužnice protiv Lečića”, otkriva izvor Informera.

Advokat Vićentije Darijević smatra da Danijelina dokumentacija nije validna.

“Ne može svako da donese šta hoće i kaže da je to dokaz. Mora da se provjeri da li su ljudi koji su izdali tu dokumentaciju kvalifikovani i dali imaju status sudskih vještaka, u šta sumnjam. Vrlo je vjerovatno da će se Danijelino vještačenje pred timom psihologa i psihijatara obaviti u Srbiji i to prije podizanja optužnice protiv Branislava Lečića”, izjavio je on za pomenuti list.

Glumac Branislav Lečić takođe će takođe biti podvgrnut psihijatrijskom ispitivanju, navodi “Informer”.

“Tražit će se da Lečić razgovara sa vještacima sudske medicine kako bi se utvrdilo da li je sklon manipulaciji i nasilju”, kaže izvor.

