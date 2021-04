Glumica Merima Isaković optužila Lečića za se*sualno nasilje

U tekstu za novi Nedeljnik, glumica je progovorila o užasnom iskustvu koje je doživjela kao studentica glume.

Ovo su kratki izvodi iz njenog svjedočanstva.

“Bilo mi je 18 godina. Jesen 1978. Ugurao me u stan. Skinuo mi haljinu. Ne pokušavaj vrištati. Nitko te neće čuti. Oborio me na pod. Osjećala sam kako me lomi. Boliiii svaka koščica. Samo ne ovako. Molim te Bože! Ako uspije umrijet ću noćas. Uživa u mom strahu. Osjećam taj zadah. Kao miris truleži. Zastrašujuć pogled. Prazan i crn. Oči bez duše…

Osjećam potrebu da danas kažem istinu i molim naš narod da ovo pažljivo pročita. Nasilnik koji je zamalo uspio uništiti moj život, ugasiti moju mladost, da me kao tama proguta.

“Opraštam ti”, rekla sam mu tada, prije četrdeset godina. “Opraštam, ali ne zaboravljam. Ti nikada nećeš shvatiti bol koji si mi nanio. Mnogostruku bol. Ako ikada čujem da si ikome nanio sličnu bol, svima ću reći što se desilo.”

Ja sam svoju reč održala. Branislav Lečić izgleda nije. Osjećam moralnu obavezu da podijelim svoje iskustvo u nadi da će moja ispovijest biti podrška i Danijeli Štajnfeld i ostalim žrtvama seksualnog zlostavljanja…”, navodi Merima Isaković u tekstu u “Nedeljniku”, a prenosi Nova.rs.

Podsjetimo, Lečića je prva za silovanje optužila glumica Danijela Štajnfeld. Danijela je u intervjuu za Insajder ispričala da ju je Lečić jedne večeri automobilom odveo na nepoznato mjesto i silovao.

“Mučio me je i silovao. Ja sam govorila ‘ne’, neprestano, dok sam god mogla. To je bilo mučenje – psihološko, emotivno, fizičko i seksualno”, kaže Danijela i dodaje da je cijelo vrijeme ridala i plakala.

Lečić od početka niječe optužbe.

“Volio bih se obratiti mojoj kolegici, ženi, Danijeli Štajnfeld. Danijela, ako sam te ikad, u bilo kom trenutku, potezu, misli, slučajnoj gesti, namjernoj gesti, uvrijedio, povrijedio, ponizio… Ako sam bilo koju ženu uvrijedio na takav način da je stekla utisak da sam nekulturan, agresivac, predator, onda se duboko ispričavam i tebi, Danijela, i svakoj ženi koja se osjetila ugroženom, podcijenjenom”, rekao je u videu koji je snimio prije nekoliko tjedana.

