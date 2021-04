“ŠTO MENE NIKO NIJE SILOVAO” Lidija Vukićević žestoko udarila po optužbama Štajnfeldove

Dok neki misle da glumica nema potrebe da laže široke narodne mase i sudstvo o tako ozbiljnom slučaju, mnogi su stava da je nemoguće da je čuveni i ugledni glumac i političar sposoban za takvo nedelo.

– Lečić je divan kolega, divan čovjek i fantastičan glumac. Godinama ga znam, još od fakulteta. Tada smo se družili, a on je bio već poznat glumac. O njemu imam samo najljepše riječi. Što se tiče aktuelnog slučaja, a to da je Leka silovao tu glumicu, nema pljeska bez druge ruke. Ja tako gledam. A ono što me dodatno revoltira jeste površnost nekih glumaca koji staju u zaštitu te Danijele Štajnfeld. Oni donose sud prije suđenja. Kakve su to kolege. Kakvi su to površni ljudi. Oni se bave poslom koji traži da budu sadržajni, a oni su površni, oni sude. Oni ne pripadaju više ljudima nego hordi koja kamenuje i anatemiše. Ja to ne razumijem. Duboko sam razočarana u te ljude, koji neće da igraju s Lekom. Pa da vam kažem, ni ja nemam nikakvu želju da igram s njima kad znam kakvi su ljudi, rekla je Lidija za Svet i brutalno osudila glumicu Mirjanu Karanović, Miloša Bikovića i ostale, za potez koji, kako kaže, nije nimalo moralan.

– Mirjana Karanović bi tek trebalo da šuti. Ne znam na osnovu čega ona neće da glumi. Pa mogli smo i mi da kažemo da nećemo da radimo s njom kada je igrala u filmu gdje Srbi siluju i pljuje se po našem narodu. Po toj logici, i ona nije moralna kad se sad svi na moral pozivaju. To što su Mirjana, Biković, Radonjić i drugi potegli da neće da igraju sa Branislavom je sramno do krajnjih granica. On je jedan veliki glumac i mogu samo da ga gledaju i da mu se dive.

Glumica je jasnog stava da Branislav nije silovao Danijelu, te, prema njenom mišljenju, Štajnfeldova se nećkala i nije imala jasan stav šta želi, a šta ne.

– Leka nije manijak. On je zgodan frajer kojem to apsolutno nije potrebno. Ja se pitam kako to mene niko nije silovao. Evo, 30 i nešto godina sam na sceni, nisam ni ružna ni ovakva ni onakva. Bila sam jedna od najpopularnijih glumica stare Jugoslavije. Ne kažem da mi se nisu nametali muškarci na taj način, ali me niko nije silovao, svi su bili razumni i shvatili su odbijanje. I ostali smo dobri drugari i družili se i dalje. Imala sam jasan stav po cijenu toga da izgubim ulogu. Ne mogu da tvrdim, ali pretpostavljam da se ta glumica vjerovatno tu nešto nećkala, ne znam šta je radila. Šta znači da je govorila: “Ne, ne.” Pazi, molim te. Ako je vrištala, nije čovjek manijak, pa da je napastvuje. I to otkriva poslije devet godina. I baš sada izlazi taj neki film, kaže Vukićevićeva i dodaje:

– Skoro sam igrala sa Lekom i uvijek ću igrati s njim. Znam ga odlično. Ima apsolutnu moju podršku. Ono što se desilo Mileni je druga priča. Ona je bila dijete, u toj školi, druge su okolnosti i svakako to ne bih poredila sa ovom pričom. Lekina situacija je mnogo jasnija.

Lidija Vukićević za Srpski telegraf iznijela je svoje viđenje cjelokupne situacije, pa se osvrnula na postupke i izjave svojih kolega u ovom slučaju:

– Postupci Miloša Bikovića su veoma loši. Nedavno je rekao da čovjeka čini ono što je on iznutra, a ne spolja, pa mi zato nije jasno zašto onda donosi sud prije suđenja? Ne može da okrivljuje i etiketira nekoga bez ijednog dokaza. Valjda smo pravna država i postoje organi koji će da se bave slučajem “Lečić-Štajnfeld”. Nerazumljivo mi je da on kaže da ne želi više da igra s Lekom, a mi još ne znamo ništa o tom silovanju. Lečić je jedan divan čovjek i kolega, neko ko je sadržajan čovkek i znam ga od svoje 20 i neke godine, pa prosto ne mogu da vkerujem da je on silovatelj, odnosno da je to sve uradio Danijeli. S druge strane, znate kako kažu: “Nema pljeska bez druge ruke.” Zašto mene niko nikada nije silovao za 30 godina rada? Znate svi da sam bila jedna od najljepših glumica stare Jugoslavije, udvarali su mi se i producenti i ovi i oni, ali me nikada niko nije silovao. Leka sigurno nije manijak, a oni to napraviše od njega! To mi je strašno, zato treba sve da se sačeka, a ne da se naprasno donosi sud. Što se Mire Karanović tiče, sjećate se da je ona igrala u nekom filmu muslimanku koju siluju Srbi? Tada se, koliko se skećam, niko od nas nije pobunio i rekao: “Izvini, Miro, neću da igram sa tobom.” Mogli smo to da kažemo, da kažemo da skrnavi naš narod, ali se to nije desilo. Ona je mnogo tu skočila na Leku, kao neće da igra s njim. Ma slušajte da vam kažem, neće on s njima da igra! To su mi sve nebuloze, kaže glumica, pa dodaje:

– Sramota! Glumce dobro poznajem, neću da generalizujem, ali mnogi su spremni da vas etiketiraju bez ikakve dublje analize. To mi je nevjerovatno. Dakle, držim se stava da niko nije kriv dok se ne dokaže. Niko Danijelu nije vukao u tu vikendicu i primoravao na bilo šta. Ne kažem da je trebalo da bude silovana tamo, naravno, ali valjda je znala gde ide. Šta je na kraju krajeva silovanje? Verujem da je to kada vam neko stavi nož pod grlo i preti nekim stvarima ili ih čini. Ona je kao pričala “ne, ne”. Šta “ne, ne”?! Jedino ako je on fizički prisilio, pa nije mogla da izađe iz auta. Strašno mi je svakako što svi donose sud prije suda. Šta su oni? Nadljudi?! O Leki imam prelijepo mišljenje. Radili smo zajedno dugo, nikada nije bilo ni naznake da je pokušao nešto da mi uradi. On je jedan zgodan i lijep muškarac i njemu to ne treba. Neće da trči sigurno za ženama, nego će one za njim. Ovi što ga osuđuju stalno pričaju o hrišćanstvu, a sve rade mimo svojih uvjerenja. Pričaju da su vjernici, a osuđuju sve redom. Niko mu nije držao svijeću da bi mogao da zna šta se dogodilo u autu s Danijelom. To će sud da odluči i to je moj jasan stav, zaključila je Lidija, piše Alo.rs

Facebook komentari