Bili su veoma bliski – Seka Sablić progovorila o odnosu sa pokojnim Vlastom, glumica neutješna zbog gubitka velikog prijatelja!

Danas je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu tačno u podne održana komemoracija proslavljenom glumcu Vlasti Velisavljeviću, a lavina emocija razlila se po sali, dok su njegove kolege i prijatelji čitali svoje govore. Mnogo stvari otkriveno je o legendarnom glumcu, a Jelisaveta Seka Sablić za Pink otkriva po čemu će pamtiti Vlastu, kao i kakve utiske nosi sa današnje komemoracije.

– Ja sam danas vidjela da su sve kolege razumjele Vlastu i to ko je on, šta je on, divno su govorili. Nije znao za godine, sve najljepše o njemu. Ti velikani su jedno drugog nalazili kroz život, glumci su se pronalazili i bili jedni uz druge na sceni i van scene. Vlasta je bio divan, bili smo veoma bliski, vozio me je do zadnjih dana. Uvijek je dolazio kolima, ja sam pristajala, preživjet ću. Vozio me je do kuće pomalo nesigurno… Mnogo sam ga voljela – rekla je Seka Sablić za Pink.rs.

