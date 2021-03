“Ono što Danijela radi, osveta je zaljubljene žene!” – Eva Ras predstavila slučaj Lečića i Štajnfeldove iz drugog ugla

Vi zaboravljate da je ona to snimila da optuži jednog čovjeka i da nema milosti prema tom čovjeku. Ono što ste vi rekli – osveta zaljubljene žene”.

Glumica Eva Ras od početka podržava kolegu Branislava Lečića i osuđuje iskaz Danijele Štajnfeld, koja je glumca optužila da ju je si*ovao u maju 2012. godine, prenosi “Alo!“.

Eva tvrdi da je Danijela nepoznata glumica i da nikada za nju nije čula do sada, te da je razgovor između nje i Lečića dio glumačkog zadatka za potrebe predstave.

– Da nije ovog slučaja, nikad ne bih čula za nju. To je isto ono što je on rekao ‘Znaš li ti ko sam’, ovdje ona isto govori ‘Mi smo bile javne ličnosti’. U ‘Ivkovoj slavi’ je se uopšte ne sjećam. Ne može da kaže da je poznata, kao ‘nas dvoje smo poznati’. To je isto laž. Kad dođe do optuživanja druge osobe i razaranja tuđeg života, onda ne smijete ni takvu stvar da lažete. Ako ona nema predstavu o tome gdje je ona u glumačkom životu, kako onda da vjerujem da je si*ovana? Kad ne zna za sebe gdje je… – rekla je glumica u emisiji “Posle ručka” na Hepi televiziji.

– Ja na to gledam kao na glumački zadatak. Ona je rekla da se uplašila šta će mediji da urade pošto su oboje poznati – to nije tačno. Vi zaboravljate da je ona to snimila da optuži jednog čovjeka i da nema milosti prema tom čovjeku. Ono što ste vi rekli – osveta zaljubljene žene.

Eva se osvrnula i na Danijelinu izjavu za “Insajder”, u kojoj je iznijela tvrdnje da ne zna gdje ju je Lečić odveo u noći kada ju je, kako tvrdi, si*ovao.

– Poslije ovoliko godina da kaže da ne zna gdje je bila, kad mi svi znamo da su bili u Ritopeku. I ona zna da je bila u Ritopeku kad ovo kaže. Ja sve čitam šta se objavi, ja sam opismenjena digitalno, sve živo čitam… Srbija zna gdje je Ritopek. To je bila kuća Bogdana Diklića, Lečić ju je kupio od njega. To piše na hiljadu mjesta u novinama… Da je to ozbiljna izjava, ona bi znala – izjavila je Eva.

Nedavno se desilo da su kolege odbile da igraju predstavu “Kad su cvetale tikve” sa Lečićem, što se do sada nikada nije dogodilo, a prva je istupila Mirjana Karanović koja je putem Instagrama obavijestila javnost da odbija da igra predstavu sa Branislavom.

– Mi živimo u vremenu kad smo do guše u lažima. To što se Mira Karanović odrekla predstave, pa tu predstavu oni već odavno ne igraju. Koje je to licemerje da ona pravi marketing sebi, da kaže neću sa Lekom da igram predstavu i navede predstavu koju više ne igraju. To je podlo, htjela mu je nauditi – smatra Eva Ras.

– I hvala Bogu da je Lečić zgriješio, ja neću da igram predstavu s njim, a Eva Ras je kreten – to ona sad priča – izjavila je još glumica, a potom poručila koleginici:

– Jesam kreten, Miro! Ćao!

Dodala je i da je telefonski razgovor Danijele i Lečića mogao biti snimljen na bilo kojoj probi, gdje su mogle biti upotrebljene riječi “Znaš li ti ko sam ja”.

Facebook komentari