Oplela po budućem zetu! Tarina majka prozvala repera – “Ša je ljigav i aljkav!”

Miroslava Simov, majka Tare Simov, prokometarisala je novi sukob njene kćerke i Nenada Aleksića Ša:

– Taj Ša, a mrzim da ga zovem Ša, jer ja ne znam ni šta to znači, on nije muškarac. Da li se onako ponaša jedan muškarac? Nervira mi kćerku, razboljet će se zbog njega. Samo ide po kući i kuka. Čas pljuje ženu, čas je kao voli i žao mu je što više neće biti zajedno, onda se žali kako je gladan, pa sve svađe zaboravi. On ima psihički poremećaj, čim tepa hrani “klopica”, “hranica”, “blejica”, zna se ko tako priča, to nije žargon novobeogradske Fontane. Ja više neću dozvoliti da vrši “sprdnjicu” sa mojom kćerkom. Ako budem počela da se sprdam sa njim, neće mu biti dobro, a i sa svima njima tamo, a i ovim njegovim – rekla je Miroslava bijesno i dodala:

– Toliko je ljigav i aljkav da ne mogu da ga podnesem, a Tara je toliko lijepa i elokventna da može da ima koga želi. Meni ostaje samo na silu da uđem tamo, razvalim vrata i odem po kćerku, pošto mi ne daju da je vidim. Očajna sam, pokušat ću da je spasim od svih negativaca u rijalitiju, posebno od tog propalog repera. Kakav je on reper, zna se ko je reper. Svi poslije pokojnog Grua su smiješni, prenosi “Kurir“.

