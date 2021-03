“Svaka kuća krije mračnu tajnu” – Komšije progovorile o Lečićevoj vikendici u Ritopeku

Danijela Štajnfeld tvrdi da ju je glumac Branislav Lečić 7. maja 2012. godine si*ovao u vikendici u Ritopeku.

Lečićeva kuća nalazi se u vikend naselju koje se nalazi na brdu kod Ritopeka.

Jedna vremešna gospođa, koja se predstavila kao Eva, pokazala je koja velelepna kuća pripada Lečiću.

– To vam je ova ovdje, sa visokom drvenom ogradom. Lijepa, velika kuća. Nju je kupio od Diklića prije desetak godina. Stalno ga viđam, mislila sam čak i da se preselio tu – rekla je gospođa, koja, kako kaže, tu živi skoro četiri decenije, prenosi “Objektiv“.

– Nikada ga nisam vidjela (Lečića) u ženskom društvu. Uvijek je sam. Ranije je dolazila i njegova bivša žena Nina, i njihov sinčić dok je bio mali, ali otkad su se razveli nisu bili – kaže ona.

Upoznata je sa informacijom koja je ovih dana odjeknula kao bomba.

– Ma, to su gluposti. On je tih i miran čovjek. Nikada ga nisam vidjela ni sa jednom ženom, a pogotovo nisam čula da su se dešavale takve stvari ovdje. Mnoge se žrtve sada javljaju i pričaju šta im se desilo prije deset godina, a ja se pitam šta su čekale do sada – kaže Eva, Lekina komšinica iz vikend naselja.

Nedaleko od Lekine vikendice, bio je ijedan komšija koji nije želio da se fotografiše, ali je u prolazu dobacio:

– Ma, svaka kuća krije neku mračnu tajnu, pa vjerovatno i njegova. Ko će ga znati šta se tu radilo, ali to nije moj posao. Volim ga i cijenim kao glumca, ali ako je stvarno si*ovao tu mučenu djevojku, onda treba da bude u zatvoru – rekao je on.

Facebook komentari