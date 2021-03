“Udarala sam šamare, ako mi neko ruku pruža, a ne da me dotakne” – Glumica stala na Lečićevu stranu, evo zbog čega!

Istaknuta glumica Eva Ras u gostovanju u jutarnjem programu govorila o slučaju koji potresa javnost, a tiče se navodnog silovanja Danijele Štajnfeld od strane kolege Branislava Lečića, koje se dogodilo prije devet godina, kako glumica tvrdi.

Evo kakav je glumičin sud, nakon što je Lečić saslušan u policiji.

“Ni u bunilu nisam pomislila da ćemo za dva mjeseca imati ovakav slučaj. Hajka je počela da bude toliko velika da prosto mislim da moram da kažem, da je ne zalazim u to da li je si*ovao ili nije. Ja branim Srbiju, da bude pravna država. Svaki okrivljeni mora da ima makar teoretsku šansu da nije kirv. Kolege, ljudi zauzimaju stav ko je kriv. On je juče u svojstvu građaninina, a ne kao osuđeni dao izjavu. Taj poligraf ipak nešto pokazuje. Mnogi ljudi neće da idu jer znaju da je neprijatno. Ja sam išla radi zabave, ali je bilo jako neprijatno. Od nas 250 samo troje je prošlo poligraf tada”, ističe Eva i nastavlja:

“To je isto atak na naše zakone. Vi ne možete otpustiti čovjeka koji nije ni okrivljen, ni optužen, i vi ga izbacujete sa posla“.

Proslavljena glumica iznijela je stav i o video-zapisu koji je pušten u javnost, a u kojem razgovaraju Danijela Štajnfeld i Branislav Lečić.

“Kad vam uloga ne ide, mi ne da vodimo razgovore od 70 minuta telefonom nego… Cijeli život je podređen pozorištu. Sad neko ne vjeruje da je bila proba. Mi to ne snimamo, mi to radimo, zivkamo se noću i u jedan sat poslije ponoći. Mi smo opsjednuti time, ali ne snimamo to, zbog toga i sumnjam u iskaz moje koleginice da je si*ovana. Kako je moguće da sam ja 62 godine glumica i da mi nikad palo na pamet da krišom snimam reditelja šta mi kaže ili kolegu“.

Eva je uvijek držala do sebe i nikada nije dozovoljavala da joj se bilo ko približi na neadekvatan način.

“Mene je sad i sramota, ali su me zvali divljakuša. Udarala sam šamare i ako mi neko ruku pruža, da ne da me dotakne. Ja sam seljanka iz Subotice. Vjerujem da su ovo izmišljene priče.”- završava glumica, piše “Glossy“.

