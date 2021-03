Majka Tare Simov u emisiji izgovorila jednu rečenicu, Ana Korać prasnula u smijeh: Svima bilo neugodno

Radomir Marinković Taki kaže da je najveća vrlina njegove ćerke Maje to što je iskrena.

“Iskrena je, bori se protiv svih. Ona je priznala da je imala preljubu sa oženjenim čovjekom. Ona je iskrena”, kaže Taki.

“Da li vi podržavate ovo što je ona napravila?”, pitala je Lepa Lukić majku Tare Simov, Miroslavu.

“Ja ću vam reći kratko, stvari prvo moraju da se raščiste, ako mu je to cilj. Tara je lijepa, ne da na sebe, ima više kvaliteta nego mana. Naturalna je, bez obzira na smijeh prisutnih. Protivnik silikona što mi se jako dopada. Ana zna da Tara to ne voli, iako se smijala dok sam pričala”, kaže Miroslava.

Darka Lazića je potom voditeljka pitala da li bi svojoj kćerki dozvolio da promijeni lični opis plastičnim operacijama.

“Ja nisam protivnik, ali bih je ipak savjetovao da to ne radi. Ipak sam za prirodnu ljepotu. Ja kažem svoje mišljenje, da je to njena velika želja – ona će to uraditi. Najljepša je prirodna ljepota, ja tako volim. Svaki problem ima rješenje”, rekao je Darko u emisiji “Magazin IN” i dobio aplauz, piše “Kurir“.

