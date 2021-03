“Kude me, rijetko zadovoljim njihove kriterijume” – Sanja Kužet otvorila dušu “pogađa me”!

Voditeljka takmičenja “Zvezde Granda” otvoreno je govorila o kritikama, prozivkama sa društvenih mreža i otkrila koliko je takve pogađaju.

Priznaje da su joj najveći kritičari majka i sestra i da njihove kriterijume rijetko kada zadovolji.

“Mama i sestra me najčešće kude i rijetko kad zadovoljavam njihove kriterijume. Pored njih dvije, samoj sebi sam najveći kritičar, ali najviše me pogađa njihova kritika jer me one najbolje poznaju”, rekla je za “Grand online“, pa nastavila:

“Mada poslije toliko godina rada na televiziji naučila sam kako da napravim da mi uvijek bude odlično, ako mi dan nije najsjajniji, nema šanse to da provale ni moji najbliži, a kamoli gledaoci. Sama znam kada sam dala 99, a kada sam dala 100 posto “, dodala je.

Sanja se potom osvrnula na svoj rad i emocije koje je ponekad preplave.

“Trudim se da budem objektivna ali sam živ čovjek. I mene nekad preplave emocije i ne želim više to da držim pod kontrolom kako je to možda bilo u prethodnih nekoliko sezona”, zaključila je lijepa voditeljka.

