GODINAMA JE SKRIVALA ISTINU OD JAVNOSTI: Niko ni ne sluti kakva se tuga krije iza osmjeha Eve Longorije!

Kada je neobična američka serija “Očajne domaćice” došla na male ekrane 2004. godine, posebnu pažnju je privukla žena koja je tumačila lik Gabrijele Solis, čija je veza sa mladim baštovanon začinila čitavu prvu sezonu. Eva Longorija je preko noći postala velika zvezda, a uspesi su nakon toga samo nastavili da se nižu.

Iako je uvek viđamo nasmejanu, njen život nije savršen kao što svi misle. Ona je godinama krila bolnu istinu od javnosti, a uprkos svim nevoljama ostala je jaka.

Detinjstvo

Eva Longorija je rođena 15. marta 1975. godine u Teksasu. Eva ima stariju sestru za koju je jako vezana, a koja je rođena sa mentalnim poremećajem. Javnost za ovo nije znala godinama, dok Eva u jednom intervjuu nije otvorila dušu. Kako sama priznaje, jako je vezana za nju. Stanje u kojem se njena sestra nalazi joj je uvek teško padalo, zbog toga je i osnovala fondaciju “Eva’s Heroes” koja pomaže deci sa smetnjama u razvoju.

“Uvek sam brinula za nju. Bilo je dana kada sam plakala bez prestanka i pitala se čime je zaslužila sve to. To je rana koja me godinama peče.”Karijera

Pre nego što je postala uspešna glumica, Eva je maštala da postane manekenka, ali zbog svoje visine od samo 157 cm nije postigla veliki uspeh.

2004. je napravila prekretnicu kada je prihvatila ulogu u seriji “Očajne domaćice”. Od tog dana, za nju počinje period velikog uspeha. Još jednu veoma zapaženu ulogu imala je u filmu “The Sentinel”, što je i bila njena prva filmska uloga.

Dva propala braka

I u ljubavi je prošla kroz turbulentne periode. Dok nije upoznala, Tajlera Kristofera, čoveka svog života i sa njim dobila dete, Eva je imala dva propala braka. Prvi je bio sa košarkašem Tonijem Parkerom koji je 8 godina mlađi od nje, a drugi sa meksičkim biznismenom Hozeom Bastonom.

Oba razvoda su bila turbulentna i ostavile su velike emotivne poslednice na glumicu.

2010. godine Eva je u telefonu svog, tada još uvek supruga, pronašla prepiske sa nekoliko žena i dokaze o preljubi. Ubrzo nakon toga su se i rasatali.

“Jednostavno joj je slomljeno srce”, otkrila je Evina prijateljica. “Stvarno želi Toniju najbolje. Ona samo želi da cela ova situacija bude što mirnija što može biti u datim okolnostima. U srcu je dobra osoba, a ona želi najbolje za njega.”Najteži period u životu

Kada je konačno mislila da je njen život miran, usledile su teške vesti. Naime, 2017. godine je ustanovljeno da njena sestra boluje od raka,prenosi Stil

“Moja je sestra Elizabet je obolela od raka dojke pre nekoliko godina. Nisam o tome govorila ranije, i to iz nekoliko razloga. Jedan je, moja je sestra osoba s posebnim potrebama i život joj je i bez toga dovoljno težak, a drugo, u to vreme ni ja još nisam znala puno o toj bolesti”, rekla je Longorija za People.

“Danas o tome razmišljam potpuno drugačije. Mojoj sestri su rak otkrili u prvoj fazi, imali smo sreće. Ali jedna od tri žene kojima se dijagnostikuje rak je u fazi u kojoj se on proširio u telo. Tada nisam uopšte znala ništa o raku dojke koji metastazira i tolikoj važnosti prevencije odnosno pravovremenih pregleda”, objasnila je glumica.

