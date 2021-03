“Milena Radulović mi je unuka” – Pjevačica koja je četiri puta pobijedila rak otkrila o unuci i njenom dedi stvari koje javnost nikad nije čula

“Milena Radulović mi jeste unuka. Ona je najhrabrija i najdivnija mlada osoba koju znam i njena hrabrost da izađe u javnost sa svojom traumom je za divljenje i ogromno poštovanje. Alal joj vera na snazi. Trebalo je to preživjeti ali i glasno reći i tako pomoći sebi i drugima.

Sa njenim dedom, Acom Ivanovićem sam bila 16 godina i zajedno smo odgajili četvoro djece. On sa dvije kćerke koje su ostale bez majke, a ja sa kćerkom i sinom. Nas dvoje smo se lijepo našli, divno se slagali i bili smo prava velika porodica. Milenica se rodila dok smo još bili zajedno i meni je posebno slatka i draga jer je stigla kada smo već zaboravili na malu dječicu”, priča Nada.

Kaže da je bila ljuta i povrijeđena zbog težine Milenine priče, ali da je istovremeno bila okovana bolešću koja ju je mučila.

“Bila sam skamenjena od pomisli da je takvo divno, prepametno dijete tako nešto preživjelo. Mogu da razumijem zašto je dijete ćutalo, ali ne mogu da vjerujem da u ovom gradu neki ljudi nisu znali da se to dešava i da su ćutali. Važno je da je ona krenula dalje i da je tu muku ostavila iza sebe.

Baš smo Aco i ja razgovarali da je dobro što smo stariji i oboje bolesni jer bi temperamentni kakvi smo bili bili u stanju svašta da napravimo u bijesu.

Njegove Sašku i Maju i moje Sašu i Itanu smo zajedno odgojili, poženili ih i poudavali, a onda smo se razveli. Bilo je lijepo, ali ne i lako. Njih četvoro, sa razlikom po dvije godine… Godinama sam s njima bila u pubertetu. Svi oni danas sa svojom djecom shvataju zašto sam se ljutila i znaju danas da kažu: „A lijepo je nama naša Natka govorila“, objašnjava Nada.

Na pitanje zašto se razvela, Nada se nasmijala i ispričala anegdotu sa suđenja povodom brakorazvodne parnice.

“Znate da na sudu prvo ide mirenje. Kako sam i sama pravnik, na pitanje sudije šta imam da kažem rekla sam da je on predivan čovjek i divan prijatelj, vrijedan i radan i da je pravo bogatstvo imati ga kao prijatelja. Sudija se nasmijala i pitala da lli se ja to razvodim ili se udajem. E tada sam rekla da smo punolejtni, normalni ljudi i da smo mogli dalje ne bi došli do vas. Ja sve njegovo dobro volim i poštujem, ali ne mogu da tolerišem ponašanje po onoj narodnoj: Oženjen sam kao momak živim. Tako smo se lijepo rastali a i danas smo u divnim odnosima svi međusobno”, zaključila je pjevačica.

Nada Obrić je po četvrti put pobijedila kancer. U junu prošle godine joj se vratio rak bešike. Pjevačica kaže da je poslije operacije bolje i da se čuva, piše “Žena“.

