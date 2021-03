Urnisala ga – Dragana Mitar iznijela jezive tvrdnje o Vladimiru Tomoviću!

Dragana Mitar i Vladimir Tomović su se u jednom momentu veoma zbližili na imanju u Šimanovcima, ali od njihove ljubavne priče naposljetku nije bilo ništa.

Zadrugar je nedavno priznao da se samo igrao sa Draganom, te je ona u posljednjem intervjuu odgovorila na ove njegove riječi.

– Drago mi je što je toliko samouvjeren, pa misli da se on igrao sa mnom. On je izigran i stavljen na poziciju dva! Ja uijvek biram! – istakla je Mitrova.

Kako je sada Vladimir veoma blizak sa misicom Jovanom Ljubisavljević, nekadašnja zadrugarka je u istom maniru prokomentarisala i ovaj odnos.

– Misica ga ne ferma ni dva posto! On se sam sa sobom igra – smatra Dragana, koja se, između ostalog, osvrnula i na glasine koje se malo-malo pa ponovo čuju na imanju u Šimanovcima, a to je Tomovićeva navodna naklonjenost istom polu, na šta on uvijek burno reaguje.

– Mnogo ljudi mi je reklo da je Vladimir homose*sualac. To je javna tajna – bila je kratko i jasna Mitrova, prenosi “Alo!“.

