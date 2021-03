“Godinama me je napastvovao sociopata” – Kćerka najpoznatijeg glumačkog para htjela da se ubije

Kćerka jednog od najpoznatijeg glumačkog para, Demi Mur i Bruce Willisa, Talula Vilis, nedavno je otvorila dušu putem svog Instagrama, gdje je sa pratiocima podelila o traumi koja joj se dogodila kada je bila tinejdžerka.

Ona je rekla kako je bila zarobljena u kući horora, ali nije dala mnogo detalja o svemu.

Talula je objasnila kako, iako nikada nije “fizički dodirnuta”, žena ju je obmanula da živi sa njom, promijenila joj broj telefona, preuzela njen mejl i skrivala poruke od nje.

Kćerka poznatih roditelja je otkrila da, iako je prošlo toliko vremena, još uvijek nije u potpunosti preboljela sve, ali da je spremna da sa javnosti podijeli njenu priču, iako ne u potpunosti.

– Postojao je neko u mom životu, neko ko mi je doveden u moj svijet otkako sam bila u osnovnoj školi, neko za koga mi je rečeno da je tu kako bih bila sigurna. Sa 18 godina sam odložila odlazak na bostonski univerzitet. Tada me je ta osoba, za koju sada razumijem da je bila sociopata, uputila da živim sa njom. Bez pogovora (nisam znala da imam pravo glasa), uselila sam se. Tokom dvije godine sam živjela u strahu koji još uvijek osjećam u stomaku. Ostao mi je u grlu dugo nakon što sam pobjegla od mog nasilnika – rekla je Talula i nastavila:

– I dalje mi je nepojmljivo kako je neko to mogao da uradi djetetu, koje je već bilo u tolikom bolu, koje je samo željelo ljubav, sigurnost i prostor da zacijeli i kako je mogao da ga vidi kao ništa drugo do sredstvo do cilja. Moje mentalno zdravlje je bilo izmanipulisano i lažirano zbog sigrunosti posla i platne kartice bez limita.

Talula je takođe rekla kako je imala suicidalne misli i kako je za nju bila prijetnja život u svom tijelu.

– U mnogo navrata sam osjećala da je bol bio preveliki da bih nastavila dalje. Preklinjala sam da me spasu od svog uma.

Djevojka je ranije otkrila i da je imala problem sa ishranom, kao i da je za malo umrla od trovanja alkoholom, kada je imala 15 godina, prenosi “Srbija Danas“.

