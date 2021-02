Rialda ima sina od 10 godina? Zorica Marković raskrinkala do srži: “Ne znam što ga ne pozdravlja!”

Zorica Marković, pjevačica, ali i rijaliti igrač, koji nema “dlake na jeziku” prokomentarisala je za medije aktuelne učesnike rijaliti programa “Zadruga 4”.

Tim povodom je izjavila da je čula da Rialda Karahasanović navodno ima sina od 10. godina.

– Nisam izašla iz kuće otkad sam izašla iz Zadruge. Miljana je pretjerala, dobar je čovjek. Malo samo nek povuče ručnu. – počela je Markovićeva, pa nastavila:

– Ne mogu da gledam Taru i Ša. On kao i uvijek, ljiga, bježi. Koliko čitam, žena neće da ostane sa njim. Cijeli svijet vidi da su oni zajedno. To bježanje preko ograde, to je ljigavo. – rekla je Zorica, pa dodala:

– Dopada mi se Tomović, top je ove godine, Kristijan, Rialda je opasno namazana, Fran i Paula mi se sviđaju. Čula sam da Rialda ima sina od 10 godina, ne znam što ga ne pozdravlja. To sam sve čula u Sarajevu. Aleks mi je top. U toku sam, pratim sve Anja mala je mrtvo puhalo, Cvele više voli nego ona – rekla je Zorica u Premijera – Vikend specijalu, piše “Srbija Danas“.

