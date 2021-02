Oglasio se otac misice Jovane: “To je laž” nije više mogao da šuti, evo šta je rekao o kćerki

Sinoć tokom emisije i svađe između Jovane i Vladimira Tomovića, on ju je upitao da li je prenijela Stefanu poruku koju je dobila od Kristijana prije 20-ak dana.

Priča je zapravo da je Jovana dobila poruku od Kristijana koja je navodno bila od njenog oca, te da se on ne slaže sa njihovom vezom. Pink je stupio u kontakt sa Jovaninim ocem, koji je rekao da nikakve poruke nije slao i da je to laž.

– Ma ne, to je čista laž, ja to nikad nisam rekao, to je baš čista laž. Ona je punoljetna djevojka, žena, ona odlučuje i radi šta hoće, ja stvarno ne želim da dajem izjave, izvukli ste sad ovo što ste htjeli, ali stvarno neću da pričam ništa više – rekao je kratko Jovanin otac.

Facebook komentari