DOŠLA SAM DO PROZORA I VIŠE SE NE SJEĆAM: Nikolina ispričala STRAVIČNE detalje trovanja, kćerka Una ima neke nepravilnosti na mozgu

Nikolina i njena naslednica Una u noći između subote i nedelje pronađene su onesvešćene u stanu u Zagrebu, nakon što su se otrovale ugljen-monoksidom. Do trovanja je došlo kada je usled građevinskih radova u zgradi pukla cev, a voditeljka je sada ispričala kako se ona i Una trenutno osećaju.

– Una je doživela manje trovanje jer je niža od mene, spaslo nas je to što su nam plafoni visoki, imali smo više vremena do trenutka kada nas je neko našao. Ja se sada osećam okej, imam neke smetnje disanja i smetnje u radu srca, to moram naknadno da proverim, da li će ostaviti neke posledice. Una mora da uradi određene preglede mozga, jer su lekari ustanovili da postoje neke nepravilnosti, pa da vide da li je to od stresa ili je to nešto trajno – rekla je voditeljka.

– Ugljen-monoksid se vezuje u krvi umesto kiseonika, tako da vitalni organi stradaju, mozak i srce. Stradaju jer se vezuju za ugljen-monoksid umesto za kiseonik. To je smrt koja je prilično izvesna, jer nastupa poprilično brzo – rekla je Nikolina..

Kako kaže, u jednom trenutku je izgubila svest, te se ostatka noći ne seća u potpunosti.

– Nije mi palo na pamet da može biti gas, jer je bilo to renoviranje u zgradi, zbog zemljotresa, a i moji psi nisu pokazivali ništa, mislila sam da smo se ćerka i ja otrovale hranom, jer smo jele isto tog dana. S obzirom na to da su u toku radovi na mojoj zgradi, sve je puno prašine oko zgrade, tako da sam ja držala zatvorene prozore što inače nikada ne radim, bile smo heremtički zatvorene. Vidoje je u pola 3 ujutru alarmirao prijatelje, ja sam u tom trenutku već prestala da se javljam na telefon, moja svest se tada već gubi. Sećam se da sam čula neko lupanje na prozor, to je bio naš prijatelj koji je zvao policiju i hitnu pomoć, i rekao je da će razvaliti vrata jer sumnja da se nešto dogodilo. Ja sam tad bila jako loše, tresla sam se, ali sam uspela da dođem do prozora. Tu moje sećanje nestaje, u nekim fragmentima se sećam dolaska hitne pomoći, i došla je i interventna jedinica zagrebačke plinare. Rekli su da je bila puka sreća da smo tog trenutka nađene i spasene – objasnila je Pišek.

Nikolina sa porodicom trenutno boravi u hotelu u Zagrebu.

– Moj stan je još uvek zapečaćen od strane policije, ne znam da li ću se vratiti u taj stan, dosta se ružnog dogodilo u tom stanu, dva zemljotresa sad i ovo. Mi smo kupili novu kuću ali ona nije još spremna za život, tako da ćemo se strpiti do tog trenutka – završila je voditeljka, prenosi Kurir

