Mislili su da je voditeljica trudna, a onda je uslijedio šok! Nataša DNK progovorila o zanimljivoj anegdoti

Nataša Aksentijević, poznatija kao Nataša DNK, na pitanje da li je istina da su joj na jednom terenu pitali da li je trudna, kada ona to u stvari nije bila, ona je odgovorila:

– Ljudi to vole da pobrkaju, zašto? Zato što ja imam veliki stomak, i oni apriori misle, ako si žena, u Srbiji, u 21. veijku i imaš malo veći stomak, mora da si trudna. Nedozvoljeno je da ti ulažeš u taj stomak, kupujući hranu i godinama to taložeći, znači to ne smije da se dozvoli – rekla je Nataša i dodala da joj to nije uvredljivo:

– Nisam se ja ništa uvrijedila, ja sam gospođi odmah objasnila da mi je to od slanine i tri doručka – ispričala je Nataša u emisiji “Zvezde Granda specijal”, prenosi Informer.

Facebook komentari