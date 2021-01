Eva Ras čula za smrt Marije iz “Žikine dinastije”, oglasila se: Otkrila 1 detalj koji niko nije znao

Ona je preminula u Atini u 57. godini, a mnoge njene kolege su se oprostile od nje. Eva Ras se pogotovo potresla, jer je Rialda bila prijateljica sa njenom pokojnom kćerkom Krunom.

– Vidjela sam, jako mi je žao. Ona se družila sa mojom Krunom. Baš mi je teško ovih dana. Puna mi je kuća onih koji su me napustili, i ona i Mira Furlan sve one su sjedile ovdje. Nikada nisam sarađivala sa njom ali sjećam se dobro da sam kao majka kuhala kafu njoj i mojoj kćerki. Sretali smo se dosta po ljetovanjima, ona je bila jedna od onih glumica koja je smatrala da to nije važno – istakla je Eva.

Rialda je po završetku gimnazije upisala studije Svjetske književnosti u Beogradu. Kako bi usavršila znanje engleskog jezika 1984. godine je prvi put boravila u Londonu. Put ju je ponovo odveo u englesku prijestonicu dvije godine kasnije, ali tada je ostala više od 30 godina.

U međuvremenu se preorjentisala na psihologiju te postala licencirani psihoterapeut.

– Moja uloga je da stupim u kontakt sa klijentom u dijalog, istovremeno prateći dinamiku terapijskog odnosa i kako se nesvjesni fenomeni manifestuju u tom kontekstu. Cijenim da preduzimanje prvog koraka može biti zbunjujuće. Zbog toga smatram važnim naglasiti da je najmanje što možete očekivati pristup bez osude, stroga povjerljivost i mogućnost razgovora u sigurnom okruženju – navela je u opisu svog načina rada Rialda koja se bavila pretežno psihoanalizom, prenosi “Kurir“.

Facebook komentari