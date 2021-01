Najstrаšnija ispovijest do sada – “Mika Aleksić me si.ovao sedam mjeseci, skoro svakog utorka. Povraćala sam i tuširala se po 10 puta, a i dan-danas osjećam njegov miris”

Ova 20-godišnja studentkinja glume još jedna je djevojka koja je prijavila policiji samozvanog nastavnika glume Miroslava Miku Aleksića (68) i koja je saslušana u tužilaštvu. Pristala je da za “Blic” ispriča, pod uslovom anonimnosti, kroz šta je prošla tokom devet godina provedenih u takozvanoj školi glume, a posebno tokom pomenutih sedam mjeseci.

“On je prepametan čovjek koji je pripremio savršen zločin”

Kako kaže, godinama je trpjela psihičko maltretiranje, nipodaštavanje i “gnusne uvrede”, a na kraju i seriju silovanja.

– Počelo je dvije nedelje nakon mog 18. rođendana. Kao da je sačekao da budem punoljetna, iako su druge djevojke bile i mlađe kada ih je napastvovao. Kada je sve to počelo, povraćala sam, smršala sam 11 kilograma. Osušila sam se. Nisam povraćala samo poslije časova, dešavalo se i u toku dana. Svaki obrok bih povratila – priča sagovornica.

U tom periodu je raskinula s dečkom, jer je on primijetio da više nije ista djevojka. Drugarice su zapazile da se povukla u sebe. Nije više izlazila, nije se družila. U srednjoj školi je ostala izolovana iako je to bila završna godina, vrijeme mature, kada se prave najljepše uspomene.

– Kada me je prvi put odveo u kancelariju (u prostorijama tzv. škole glume, prim. nov.), dvije nedjelje nakon mog punoljetstva, sjećam se da je cijeli čas pričao o ženskom samopouzdanju i fatalnim ženama. Pričao je kako žensko samopouzdanje ne postoji, kako može da ga odnese vjetar, da pukneš prstima i žena padne. Sve vrijeme me je gledao u oči. Imala sam u tom momentu nula samopouzdanja zbog njega, ali nisam tada ni bila svjesna. Gledala sam ga s divljenjem! Mislila kako on sve zna i kako sve vidi! Procijenio je i on to i odveo me u kancelariju, gdje mi je rekao da ćemo raditi na mom samopouzdanju i da će on meni da pomogne. On je veoma inteligentna osoba, prepametan čovjek koji je pripremio savršen zločin – priča ova 20-godišnjakinja.

“Bilo mi je odvratno, ali i dalje nisam sumnjala u Miku”

Znala je, kako kaže, da to što joj se dešava nije dobro. Osjećala se užasno i stalno plakala.

– Kada bi se to dogodilo, ja sam se tuširala 10 puta. Bez pretjerivanja, 10 puta. Uđem u kadu, istuširam se, izađem, pa se vratim u kadu jer moram to da sperem sa sebe. Znala sam da nije normalno da me dira neko od 66-67 godina, bilo mi je odvratno, ali i dalje nisam sumnjala da ima bilo kakve namjere koje nisu pedagoške i za moje dobro. To je taj bolesni strah da ti njega ne smiješ da razočaraš, nikako! Vraćala sam se na te časove, jer sam se plašila da on ne pomisli da zbog toga nisam došla. To je do te mjere išlo – kaže ova studentkinja glume.

Priča da i danas osjeća Aleksićev miris i da joj se priviđa na ulici, iako ga nije vidjela skoro dvije godine.

– Da nas je neko napao na ulici i odveo u podrum, možda bismo uspjele da se odbranimo, ali ne i od njega. Upravo je to proizašlo iz onoga kako nas je vaspitavao. Jer, on nas je vaspitavao. Ni roditelji, ni škola, ni prijatelji… On je bio ključni mentor – kaže ona.

“Sjećam se tog bolesnog straha…”

Si.ovanje se, kako tvrdi, ponavljalo skoro svakog utorka tokom sedam mjeseci.

– Ponekad bi propustio jedan ili dva utorka i pomislila bih da to prestaje, da će sve ponovo biti kako treba… A onda te opet pozove u kancelariju. Sjećam se tog bolesnog straha svaki put pred odlazak u tu prostoriju. Bila sam šef grupe, stajala sam u sredini i na kraju časa izgovarala molitvu “Očenaš”. Sve vrijeme sam čekala hoće li mi prići da mi kaže da ostanem, noge su mi se tresle – ističe ona.

Kaže da su si.ovanja prestala kada se završila tzv. škola glume.

– Bio je maj, a sve je počelo u novembru. Sjediela sam u kafiću sa dvije drugarice. Za stolom pored bile su dvije koleginice, koje su znale da se u toj školi nešto dešava. Prišle su nam, pitale su kako idu pripreme i da li se nešto dešava u kancelariji. Kao da sam jedva čekala da me to neko pita, pukla sam, počela da plačem… Onda me je kontaktirala jedna starija koleginica. Govorila mi je da nikako ne idem na posljednji čas. Ipak sam otišla, to je taj bolesni momenat, ali dogovor je bio da se pred kraja časa one pojave i spriječe ga da me odvede u kancelariju. Tako je i bilo. To je bio moj posljednji susret s Mikom. Izletjela sam niz stepenice, ispred škole, u Knez Mihailovu, i opet sam povraćala. Bilo je to olakšanje pomiješano sa strahom, jer sam se plašila da može da se nastavi, da će uspjeti da dođe po mene i kad više ne budem u studiju – priča studentkinja glume.

“Da Mika više ne si.uje nijednu djevojku”

Cilj joj je, kako kaže, bio da Mika više ne si.uje nijednu djevojku. Kada je završila četvrtu godinu i upisala fakultet, izvela je na kafu dvije devojke iz grupe koje su htjele da upišu glumu sljedeće godine i sve im ispričala.

– Pozvala sam ih na piće. Morala sam da im kažem, jer sam znala da neće moći da mu kažu “ne”. Rekla sam im: ili da se ispišu iz grupe i da glumu upišu bez njega, jer su talentovane i vrijedne, ili da ne upisuju glumu, da ne bi morale da idu na pripreme. Dobro se osjećam što sam spriječila da prežive isto što i ja – kaže ona.

Znala je, kaže, da ne može narednih 15 godina da vuče za ruku nove generacije u tzv. školi glume i priča im šta je preživjela.

– Znala sam da to nije rješenje. Da moramo nešto drugo da preduzmemo i da moramo da ga prijavimo. Blago sam rekla porodici, tek ponešto, nisam pominjala si.ovanje, da bi preživjeli. Tek poslije razgovora sa Ivinim ocem shvatili su šta se zaista dešavalo i dobila sam bezuslovnu podršku – kaže ona.



Nemojte da trpite, prijavite

Poslije svega, ova studentkinja glume poziva sve žrtve da se jave i oglase.

– Ovo je poziv svima koji trpe bilo koji vid šikaniranja i maltretiranja da kažu NE! Da prijave! Uvijek će biti neko ko će vas razumijeti i pomoći. Zato svako treba da se javi. Meni je drago da smo stali na put svemu, mislila sam da će trajati vječno – kaže 20-godišnja djevojka.

Biljana Mašić: Škola ne radi do daljeg

Biljana Mašić, supruga Miroslava Mike Aleksića koji je u pritvoru povodom optužbi za se*sualno zlostavljanje, saopštila je da njegova škola glume “Stvar srca” neće raditi do daljeg. Mašićeva je prekjuče po podne okupila roditelje polaznika ove škole i nakon desetominutnog sastanka obavijestila ih da škola do daljeg neće raditi, saznaje Tanjug među roditeljima polaznika škole.

Facebook komentari