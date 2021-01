“Udarila me je dobro” – “Boba” otkrio kako je dobio šamar od Rialde na snimanju – Priča koja danas tera suze na oči

Rialda Kadrić, koju domaća publika zna prvenstveno kao Mariju iz filmskog serijala “Žikina dinastija”, preminula je danas u Atini u 57. godini života.

Njen partner iz filmova, Vladimir Petrović, koji je tumačio ulogu njene ljubavi, Bobe, i koji, kao ni Rialda, nije nastavio da se bavi glumom, pričao je svojevremeno o tome koliku popularnost su stekli zahvaljujući ovim filmovima koji su zaživjeli u narodu.

Budući da je u filmu dobio dosta šamara od strane pokojnog Gidre Bojanića, on je opisao i kako je izgledalo snimanje tih scena, i napomenuo da su to, naravno, bili odglumljeni šamari. Ipak, on je otkrio i jednu zanimljivosti – da je baš od Rialde slučajno dobio pravi pravcati šamar.

– Ko me je udario dobro… Rialda me je udarila dobro. Vježbali smo taj pokret pred snimanje, međutim, kad se uključila kamera, ona je slučajno rukom krenula drugom putanjom i stvarno mi je opalila šamar – ispričao je Petrović.

Kao i brojne gledaoce “Žikine dinastije”, i njega je vijest o Rialdinoj smrti ostavila u nevjerici.

– Ne znam šta bih vam rekao. U šoku sam i evo ni sam ne vjerujem… – rekao je Vladimir, piše “Srbija Danas“.

