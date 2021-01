Ivan Marinković zasipa poklonima sina Željka, non-stop zove Sinišu Kulića…

Podsjetimo, temperamentna Nišlijka je zatrudnila nakon kratkotrajne afere sa bivšim mužem pjevačice Goce Tržan, u rijalitiju Parovi, a kontoverznu zemunsku vilu je napustila i ostatak trudnoće provela na imanju u Šimanovcima.

Premda se porodila daleko od očiju javnosti, Miljana je naredne tri godine provela u Zadruzi, dok je njen sin uglavnom boravio zajedno sa njom u rijalitiju, a više navrata je istakla da je na rodnom listu svog nasljednika u kategoriji ime oca upisala nepoznato, iako cijela Srbija zna ko je.

– Ivan Marinković me non-stop zove, pita za dijete, traži slike i snimke da mu pošaljem. Zvao je i ljetos da čestita rođendan. Iznenadio me je ovim poklonima za Novu godinu, jer je to prvi put od Željkovog rođenja da mu nešto kupi i pošalje. Htio je da prizna dijete, opet je pitao, ali Miljana neće ni da čuje – otkrio je Siniša Kulić, zadrugarkin otac, za Star.

– Glavni razlog je to što bismo za svako putovanje od njega morali da tražimo saglasnost i da idemo sa njim kod notara. A Miljana se plaši i da bi Ivan, ako ostane bez para, mogao da traži na zajam od nje 500 eura na konto djeteta. Ipak je ovako najbolje. Ja njega ne mrzim, ali je bolje da se drži po strani.

