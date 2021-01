Kenan Tahirović optužen za incest: Oglasio se njegov brat

Naime, on je optužio Kenana da je homose*sualac, kao i da je bio u incestuoznoj vezi sa rođenim bratom.

– Priče koje se plasiraju u Zadruzi o Kenanu, da je homose*sualac i da je imao odnose sa mnom, njegovim rođenim bratom, gnusne su laži. Sve to potiče iz Sarajeva. Ljudi koji nas poznaju su nas često viđali u gradu kako se zabavljamo, izlazimo noću, veselimo se i grlimo. Od toga su krenule priče da smo gej – izjavio je Edo Tahirović za Alo.

– Sve su to čuli zadrugari, a između ostalih i Lepi Mića, koji je prenio ove neprovjerene informacije. Kada je saznao da su to izmišljotine, bilo mu je krivo, pa je pokušao da se izvadi, ali džabe. Pokazao se kakav je – i on i drugi zadrugari koji su spremni na sve da uzdignu sebe, a spustili druge. Zapravo je obrnuto – dodao je Kenanov brat.

– Kenan je primjer kulturnog i lijepo vaspitanog momka. Eventualna pobjeda u Zadruzi bi značila da u ovom čudnom svijetu mogu da isplivaju prave vrijednosti, a ne prostakluk, nemoral i nasilje, po običaju, piše “Pulsonline“.

