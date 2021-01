Šuška se šuška – Duškova ljubavnica je Sanja Marinković?! Voditeljicu povezuju sa fudbalerom! Duško u ofanzivi, Sanja dala komentar

Nakon što je kao bomba odjeknula vijest da se Duško Tošić, pored supruge i ljubavnice Ane Jovanović, viđao i s razvedenom voditeljkom koja ima gledanu zabavnu emisiju na televiziji s nacionalnom frekvencijom, prostrujala je informacija da je u pitanju Sanja Marinković, piše “Kurir“.

Kako tvrde izvori, oni su se vidjeli tri puta početkom ljeta prošle godine, o čemu je Kurir pisao.

Mi smo tim povodom pozvali voditeljicuemisije “Magazin In” na televiziji Pink, a ona nam je rekla da nije imala ništa s Tošićem. Prvo je rekla da ne zna uopšte o čemu se radi, pa je pogledala Kurirov tekst.

– Ko je ova voditeljka? Ne misle valjda na mene? Ne znam ko je ovo! Duška poznajem iz viđenja na zdravo-zdravo – rekla je Sanja, a kada smo joj prenijeli šta se priča među estradom, njenim kolegama, ali i po gradu, bila j izričita da s fudbalerom nikad nije imala blizak odnos.

– Dečka ne poznajem! Samo na zdravo-zdravo. Zvali smo ga u emisiju ranije, ali nije mogao da dođe. Neko je nešto pomiješao, ja nisam ta voditeljka – tvrdi Sanja, koja je pomenula i Duškovu ženu.

– Duškovu suprugu poznajem dvadeset godina, poznavala sam i njenu pokojnu majku. Svakako ja nisam ta voditeljka i nemam više komentar na te laži i izmišljotine – zaključila je Sanja Marinković.

Iako Marinkovićka tvrdi da nije bila u šemi s fudbalerom, izvor blizak njemu nam je rekao da on nije želio da ulazi u dublji odnos s voditeljkom i od prvog dana joj je jasno stavio do znanja da je to što se dešava između njih samo prolazna avantura. Kako se dalje saznaje, Duško se cijeli dan pravdao ženi da s voditeljkom nije imao ništa, dok je s ljubavnicom prekinuo svaki kontakt, piše “Kurir“.

Sa Anom smo u nekoliko navrata pokušali da stupimo u kontakt da bi nam prokomentarisala svoju vezu s Duškom, ali i priče o voditeljki, ali nas je blokirala, baš kao i Duško Tošić.

Pukla tikva / Duškovu ženu Ana otpratila sa Instagrama

Ana Jovanović otpratila je ženu Duška Tošića sa Instagrama. Iako ju je naprasno zapratila kada ih je Kurir raskrinkao, njihovo prijateljstvo na društvenim mrežama nije dugo potrajalo. Kako i da traje kad Duškova žena prijateljima sve najgore govori o dizajnerki kupaćih kostima. Pretpostavljamo da su neke informacije došle do nje, čim je odlučila da ne budu bar virtuelne prijateljice.

Facebook komentari