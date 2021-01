Impresivna biografija velike glumice: Od filmske i pozorišne glumice do profesorice na prestižnom fakultetu

Mira Furlan važi za jednu od najpoznatijih hrvatskih glumica, koja je svoju karijeru ostvarila kako na području bivše Jugoslavije, tako i u inozemstvu.

Osim bogate glumačke karijere, Mira je postigla značajan uspjeh i kao pjevačica. Na prostorima bivše Jugoslavije, poznata glumica se proslavila u filmovima: “Otac na službenom putu“; “U raljama života“; “Za sreću je potrebno troje“; “Ljepota poroka“ i drugi, dok se u svijetu proslavila serijama: “Izgubljeni“ kao i “Babilon 5“.

Mira je bila u braku sa Goranom Gajićem, sa kojim ima sina Marka.

Biografija

Lijepa glumica rođena je 7. septembra 1955. godine, u Zagrebu. Mira je odrasla u veoma obrazovanoj porodici, naime, njen otac Ivan bio je izrazito istaknut i cijenjen naučnik, dok je njena majka po profesiji bila profesorica francuskog jezika.

U boljim odnosima je bila sa svojim ocem, nego sa svojom majkom, sa kojom je često bila u svađi. Kako je glumica izjavila, njena majka joj je često pisala pisma u kojima se glumici izvinjavala. Preminula je kada je Mira imala svega šesnaest godina.

U Zagrebu je završila osnovnu školu, nakon čega upisuje gimnaziju. Tokom osnovne i srednje škole bila je odličan đak. Sa svoje 22 godine, 1978. godine, diplomirala je na Akademiji za kazalište, pored čega je upisala i francuski i engleski jezik na Filološkom fakultetu, ali ga nije završila.

Svog sadašnjeg supruga upoznala je davne 1986. godine, nakon čega su se veoma brzo upustili u ljubavnu romansu. Njih dvoje su bili odlučni da istraju u svojoj ljubavi, iako je njihova veza bila na relaciji Beograd- Zagreb.

Za nju više nije bilo života u Hrvatskoj, te je bila primorana da emigrira u Beograd zajedno sa Goranom 1991. godine. Ubrzo, par biva prinuđen da emigrira u Sjedinjene Američke Države, uz veliku pomoć i podršku glumice Milene Dravić, koja im je dala svoje američke kontakte.

Par odlazi u Njujork gdje oboje rade nekoliko poslova kako bi preživjeli. Goran je jedno vrijeme radio kao dostavljač, asistent montaže i kasnije kao montažer, dok je Mira radila kao konobarica, prodavačica, pa kasnije kao prevodilac.

Pozorišna karijera

Tokom svoje pozorišne karijere, kao članica Hrvatskog narodnog pozorišta, Mira je dosta puta bila nagrađivana. Neke od najpoznatijih predstava u kojima je igrala bile su: “Šteta što je kurva“ (uloga Anabele); “Dundo Maroje“(uloga Petrunjele); “Mizantrop“(Celimena); “Dubik“(Lea); “Mesec dana na selu“(Natalija Petrovna); “Glorija“(Glorija); “Alfa Beta“; “Hamlet“(Ofelija); “Tri sestre“; “Majka hrabrost“; “Roman o tri ljubavi“ i mnoge druge.

U Sjedinjenim Američkim Državama nastavlja da igra u pozorištu, proslavila ju je uloga u predstavi “Antigona“, koju je režirao niko drugi nego njen suprug Goran. Mira je u Los Anđelesu osvojila nagradu “Dramalogue“ za najbolju pozorišnu ulogu. Nakon ove predstave igrala je u Lorkinoj “Đermi“, koja se izvodila u prestižnom Indiana Repertory Theatre.

Tokom svoje višedecenijske karijere mnogo puta je bila nagrađivana. Već tokom početka svoje karijere dobila je nagradu Zlatne arene 1982. godine za ulogu Enke u filmu “Kiklop“, kao i za ulogu Jaglike u filmu “Lepota poroka“ 1986. godine.

1985.godine igra jednu od glavnih uloga u filmu Emira Kusturice “Otac na službenom putu“, koji je čak bio nominovan za Oskara. Kada se preselila u SAD, Mira Furlan se pojavila u čak 110 epizoda poplularne naučno-fantastične serije “Babylon 5“, u periodu od 1994. do 1998. godine.

U periodu od 2004. do 2008. godine glumila je u jednoj od najpopularnijih serija svih vremena, seriji “Izgubljeni“. Njena uloga je bila Francuskinja Danijel Ruso, međutim, kako joj nije odgovarala lokacija na Havajima gdje se serija snimala, Mira se dogovorila sa producentima da njen lik “Ubiju“,piše Avaz

Postala je ugledna glumica, te je 2014. godine dobila poziv da predaje na Filmskoj akademiji u Los Anđelesu, a nakon toga i na New York Film Academy.Filmovi i serije

Filmovi i serije u kojim je Mira Furlan glumila u periodu od 1977. do 1999. godine: “Pređi rijeku ako možes“(1977.); “Istarska rapsodija“(1978.); “Novinar“(1979.); “Ljubica“(1979.); “Nepokoreni grad“(1981.); “Velo misto“(1981.); “Rano sazrijevanje Marka Kovača“; “Kiklop“(1982.); “Pismo- glava“(1983.); “Dječak i zec“(1983.); “Prestrojavanje“(1983.); “Stahlkammer Zurich“(1983.); “U raljama života“(1984.); “Zadarski memento“(1984.); “Horvatov izbor“(1985.); “Ćao, inspektore“(1985.); “Otac na službenom putu“(1985.); “Obisk“(1985.); “Za sreću je potrebno troje“(1985.); “Od zlata jabuka“(1986.); “Ljepota poroka“(1986.); “Smogovci“(1982.- 1986.); “Putovanje u Vučjak“(1986.); “Špadijer jedan život“(1986.); “Priče iz fabrike“(1986.); “Dom Bergmanovih“(1987.); “Osuđeni“(1987.); “Ljubavi Blanke Kolak“(1987.); “Za sada bez dobrog naslova“(1988.); “Špijun na štiklama“(1988.); “Vuk Karadžić“(1988.); “Put na jug“(1988.); “Braća po materi“(1988.); “Sjever i jug“(1988.); “Poltron“(1989.); “Bolji život“(1989.); “Bunker Palace Hotel“(1989.); “Drugarica ministarka“(1989.); “Tuđinac“(1990.); “Stela“(1990.); i “Gluvi barut“(1990.).

U periodu od 1990. do danas pojavljivala se u: “Sarajevske priče“(1991.); “Video jela, zelen bor“(1991.); “Bolji život“(1991.); “Babylon 5: The Gathering“(1993.); “My Antonia“(1995.); “Black Kites“(1996.); “Spidermen: The series“(1997.); “Babylon 5: In the Begining“(1998.); “Babylon 5: Thirdspace“(1998.); “Babylon 5“(1994.- 1998. godine); “Sheena, kraljica džungle“(2001.); “Diši duboko“(2004.); “Night Stalker“(2006.); “Apology“(2007.); “Lost“(2004.- 2008.); “Vratiće se rode“(2008.); “Turneja“(2008.); “Gola koža“(2009.); “NCIS“(2009.); “Cirkus Kolumbija“(2010.); “Ostavljeni“(2010.); “Surviving me“ (2010.); “Najbolje godine“(2010.); “Zakon i red: Los Anđeles“(2010.); “Do not forget me, Istanbul“ (2011.); “Seaburners“(2011.); “Twice born“(2012.); “Payday 2“- video igrica (2013.);

Facebook komentari