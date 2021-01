Pozlilo joj, dva dana je loše! Mikina stara drugarica Ljiljana Stjepanović u šoku – “Razapela bih ga na terazijama!”

Glumica Ljiljana Stjepanović kaže da bi zubima klala i sjeckala na komade svog školskog druga Miroslava Miku Aleksića!

Filmska diva je zgrožena što je “momak tupavog osmijjeha” postao serijski silovatelj koji je zlostavljao najmlađe, piše “Informer“.

Stjepanovićeva je grcala u suzama i nije uspjela da sakrije svoje najiskrenije misli i emocije:

– Razapela bih ga na Terazijama! Sjeckala bih ga dio po dio – zavapila je glumica, ne želeći svoje riječi da uvija u društveno prihvatljive floskule.

Za vijest o monstruoznim djelima svog kolege saznala je iz medija i od tada se ne osjeća dobro:

– Šokirana sam! Dva dana sam već bolesna, zaista se loše osjećam. Razne misli mi prolaze kroz glavu. Ja njega poznajem decenijama, još iz mladosti. Mi smo bili zajedno na fakultetu u grupi Bate Miladinovića. Bio je jedan nezanimljiv momak tupavog osmijeha. Stalno se smijao, ali nikome nije bio interesantan. Vejrovatno ga je mučilo što ga niko nije primijećivao, pa je decenijama liječio svoje komplekse na tim nesretnim djevojčicama.

Glumicu posebno potresa pomisao na njene unuke i činjenicu da je i neka od njih mogla ići u Aleksićevu školu.

– Imam četiri unuke, možete li da zamislite kroz kakav pakao ja prolazim otkad sam čula za njegova zlodjela. Ne mogu da spavam! Zaklala bih ga, zubima bih ga klala. Svaka čast maloj Mileni i tim drugim djevojkama, jer su stale na put zvjerstvu koje je trajalo godinama. Divim se tim hrabrim djevojkama.

Nakon što su završili Miladinovićevu školu, Miki i Ljiljani se putevi nisu spajali.

– Hvala Bogu, nismo sarađivali. On nikada nije dobijao uloge, nije bio neki glumac, tako da nismo zajedno igrali u predstavama. Sretna sam sada zbog toga. Želim da me što manje uspomena vezuje za njega. Nadam se da će dobiti zasluženu kaznu. Mjesto mu je iza rešetaka do kraja života!

