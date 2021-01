Kućni prijatelj Aleksića posumnjao da mu zlostavlja kćerku i prijavio ga: Kako se odmotalo klupko o školi strave?

Prema riječima našeg izvora, prvu prijavu protiv Aleksića podnio je upravo njegov prijatelj, otac djevojke koju je, kako se sumnja, zlostavljao.

– Milena Radulović je prva započela priču, ali je ovaj otac nakon saznanja šta je radio njegov prijatelj odlučio da zaštiti djevojke – objašnjava izvor.

Psihijatar Ivica Mladenović kaže da „osobe koje su spremne da povrijede i djecu svojih prijatelja nemaju nikakvu empatiju“.

– Međutim, ova prijateljstva ne zasnivaju se na humanosti i bliskosti, već na staležu i koristi. Osoba ima egoistične tendencije da u prijateljstvo ulazi s motivom – objašnjava psihijatar.

– Zlostavljanje ili manipulisanje djecom prijatelja ukazuje na labilni narcizam, a on podrazumijeva odsustvo empatije. Moje zadovoljstvo, ja lično, moja dobit, moja pozicija – to su stvari koje su na prvom mjestu. Narcizam koji osjeća ova osoba daje mu mogućnost da funkcioniše na dva nivoa. S jedne strane je dobar prijatelj roditeljima, a s druge on zlostavlja dijete, koje je sada u nezgodnoj poziciji i ne zna da li može da se buni protiv kućnog prijatelja koji radi za njegovo dobro – navodi sagovornik, prenosi “Kurir“.

