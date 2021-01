Majka Milene Radulović prvi put o slučaju koji je potresao Srbiju

– Milena ima bezrezervnu podršku porodice, a s obzirom da je ovo početak u ovoj fazi procesa nećemo davati izjave – rekla je Milenina majka za Kurir.

Podsetimo, Miroslav Mika Aleksić (68), čuveni učitelj škole glume je uhapšen zbog sumnje da je godinama silovao ili se*sualno uznemiravao pet djevojaka.

– Sumnja se da je on u vremenskom periodu 2012-2020. u prostorijama škole glume u Beogradu, čiji je vlasnik, se*sualno napastvovao pet svojih učenica, od kojih su dvije za vrijeme izvršenja krivičnog djela bile maloljetne. Pošto se sumnja da ima još osoba koje je osumnjičeni se*sualno napastvovao, mogu to prijaviti u prostorijama Policijske uprave za grad Beograd – navodi se u ranijem saopštenju MUP. Aleksića su, pored glumice Milene Radulović, prijavile i I. I., I. V. i M. Đ.

Takođe, da podsjetimo, Milena Radulović je detaljno navela kroz koji pakao je prošla.

– Imala sam 17 godina kada me je silovao, u novembru 2012. Sve je pažljivo isplanirao. Govorio mi je da je to radio iz pedagoških razloga. Vodio je računa da se se*sualno zlostavljanje dogodi u toku časa, u sobi pored one u kojoj su bili učenici. Koristio je situaciju što smo bile u šoku. Poslije svega što sam preživjela, prošla sam kroz različite faze. Pojavio se ogroman osjećaj krivice. I kako da sve ispričam roditeljima?! Njegova manipulacija i ide ka tome da vam usadi ogroman osjećaj odgovornosti, saučesništva, krivice. Zato sam odlučila da više ne šutim. Ovo je stvar koja mora da se dovode do kraja – reka je Milena Radulović.

Facebook komentari