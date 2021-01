Silovanje je zločin! Voditeljice ustale za Milenu: Nijedna žena ne smije da živi u strahu, drhti pred „jakim muškarcima”, a koliko li ih je…

Poznate voditeljke pružile su veliku podršku glumici Mileni Radulović, koja je hrabro istupila i javno progovorila o zlostavljanju koje je doživjela od strane Mike Aleksića. Aleksić, poznati vlasnik škole glume, ju je, rekla je „Blicu”, napastvovao kada je imala tek 17 godina, a neke djevojke koje su ustale i zajedno sa njom riješile da zaustave mračni krug sek*ualnog zlostavljanja i pedofilije i sada su maloljetne.

– Nijedna žena ne smije da živi u strahu. Nijedna žena ne smije da drhti pred „jakim muškarcima” koji njeguju svoj autoritet hraneći se ženinim slabostima. Drage dame, mačujte se sa svojim strahovima i pobijedite! – pružila je Mileni podršku Sanja Marinković, pa nastavila:

– Kao žena, majka i autor emisije koja se bavi temama koje čine život svih nas, imam emotivnu i ljudsku potrebu, ali i društvenu odgovornost da naglasim… Silovanje je zločin i krivično djelo protiv dostojanstva ličnosti i morala. Želim da vas podsjetim da se sek*ualnim zlostavljanjem ugrožava ili narušava fizički, psihički i polni integritet djeteta. Svaki oblik silovanja je povreda jednog od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na život, opstanak i razvoj.

– Vrti mi se u glavi i prevrće mi se stomak od ove vijesti. Kao živo biće, žena i majka osjećam neopisiv bijes, ali se ujedno pitam koliko je ovakvih monstruma koji koriste svoj položaj kako bi zlostavljali žene na razne načine. Koliko je ženskih osoba koje baš sada sede u svojoj sobi sa osjećajem kivice, sramote, traume, dok iznova postavljaju sebi pitanje da li su i čime izazvale nasrtaje, pozive, sek*ualno uznemiravanje od osoba sa više pozicije… Koliko ih se svakodnevno pita šta će da se desi ako kažu kroz kakav horor su prošle. Da li će i one jednog dana skupiti hrabrost da izađu iz pakla traume i javno kažu imena monstruma. Koliko njih živi sa sramotom, kivicom i traumom već godinama, decenijama… Koliko li ih je… – poručila je u okviru svojih storija Ana Mihajlovski.

– Jedna od najdivnijih djevojčica odrasla je u divnu uspješnu mladu ženu. Nedavno, pričala sam o tome kako ljepšu devojku nisam vidjela, kako plijeni… Milena je primjer za to kako ne možete da naslutite nečiju borbu, nečije traume, boli, jer sija, uvijek! Jer je uspješna, jer ima to božanstveno držanje, jer nas sve obasja svojim osmijehom gdje god se pojavi… I onda – šamar realnosti… Iza mnogih osmijeha kriju se priče za koje ne znate. Najnasmijaniji su svoj osmijeh teško zadržali, zato on sija više od svih drugih. Bravo, hrabra djevojko, bravo u ime svih žena koje ne smiju da govore… – glasi poruka Dušice Jakovljević, na istoj društvenoj mreži.

– Horor! Naježim se kad pomislim da sam kao neko ko je tu školu pohađao, mnogoj djeci tu istu školu sa oduševljenjem preporučivala! Ogromna podrška djevojkama – napisala je Marijana Mićić u samom jeku drame.

Marija Kilibarta znakovima uzvika ispratila je jedan od tvitova, na trenutnu strašnu temu.

– U velikom broju slučajeva, predatori nesmetano vode svoje heterose*sualne živote, a pedofilija je za njih sport. I njih zanimaju djeca, ne samo djevojčice, nego djeca. Oni se hrane dječijim strahom, nevinošću, nesnađenošću, zato i idu za njima – glasi tvit, s kojim je Kilibarda očito slaže.

Miroslav Mika Aleksić, poznati vlasnik škole glume, priveden je u stanicu policije nakon optužbi glumice Milene Radulović i još nekoliko djevojaka, da ih je silovao i sek*ualno uznemiravao. Brojne poznate ličnosti mladoj glumici pružile su podršku, šokirane čitavom pričom.

– Poslije teške unutrašnje borbe, neke hrabre djevojke i ja riješile smo da stanemo na put mračnom krugu zlostavljanja. Nećemo odustati – napisala je Milena Radulović na svom Instagram nalogu, na šta nema ko nije odreagovao.

