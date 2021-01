Klupko se odmotava / I Mikina žena i još neki profesori zlostavljali djevojke?! Rediteljka Jana Maričić otkrila užase na FDU

Vijest da je ugledni profesor glume, reditelj i scenarista Miroslav Mika Aleksić završio iza rešetaka zbog se*sualnog zlostavljanja svojih učenica, naišla je na žestoku osudu javnosti.

Pored brojnih javnih ličnosti koji su riješili da dignu glas i pruže podršku mladoj glumici Mileni Radulović, koja je obijelodanila ovaj jezivi zločin, oglasila se i rediteljka Jana Maričić.

Ona je objavom na svom Instagram profilu otkrila tajne koje su dugo zataškavane u prostorijama Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu:

“Nadam se da će Fakultet dramskih umjetnosti propisno i adekvatno odreagovati u slučaju koji je obijelodanila Milena Radulović. FDU sam upisala 2005. godine i u to vrijeme, profesorka Bilja Mašić je verbalno i psihički zlostavljala neke svoje studente, uglavnom djevojke, i to one koje nisu prethodno pohađale njihovu školicu. Pitali smo svoje drugarice zašto to tolerišu, ali su nam još tada objasnile da su nemoćne i da je to metoda na koju moraju da pristanu ako misle da ostanu na tada najprestižnijoj katedri za glumu u zemlji. Tada smo čuli i da je pokojni profesor Vladimir Jevtović zloupotrebljavao svoj položaj i se*sualno iskorišćavao neke studentkinje. Profesorka u penziji, Gordana Goca Marić je uzimala mito čak i od kandidata koje nije kasnije primala na svoju klasu. Lično poznajem roditelje koji su joj na ruke isplaćivali iznose od nekoliko hiljada eura, a da ona tu djecu nije primila ni u uži izbor“, rekla je rediteljka i dodala:

“Moje kolege sa klase i ja smo imale sreću da nam predaje profesor Slavenko Saletović, koji nam se nikada ni jednom ružnom riječju nije obratio, a da mu je asistirala Iva Milošević, jedna od najpažljivijih i najposvećenijih pedagoga koje znam. Danas ona predaje glumu na Akademiji umjetnosti. Fakultet dramskih umjetnosti je institucija koja je ovim skandalom dobila šansu da odbrani i ponovo uspostavi svoj ugled, makar zbog izuzetnih umjetnika, predavača i pedagoga koji su tamo predavali, ili predaju i dalje. Oni imaju dužnost da se ograde od nečega što je decenijama gajeno u toj instituciji od strane manjinskih, ali veoma manipulativnih pojedinaca“, napisala je ona, prenosi “Objektiv“.

