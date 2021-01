“Potisnula sam sve što mi je radio” – Rediteljka Maja Matković progovorila o svom iskustvu u školi Mike Aleksića

Danas se i rediteljka Maja Maletković, koja je takođe išla u njegovu školu glume, oglasila i otkrila šta se dešavalo u istoj i kroz šta je prošla.

– Danas je Beograd jedno ljepše i sigurnije mjesto, jer je od danas jedan beskrajno opasan čovjek priveden i čeka suđenje. Taj psihopata, pedofil i se*sualni predator nam je svima, djevojčicama, koje smo išle u “grupu”, normalizovao objektivizaciju naših tijela kao “datost” života, i znam da ne govorim samo u svoje ime kada kažem da su bile potrebne godine da se repozicioniram u sebi po pitanju moje se*sualnosti i ličnih granica vezanih za njih – napisala je Maja Maletković na početku na svom Instagram profilu.

– Pitanja poput: “Da li se j****o”, “Kako najviše volimo da se j****o?” nisu bila rijetkost. Dok kao dijete proživljavaš takve stvari, da bi preživio, nemaš izbora nego da potisneš ili normalizuješ to što ti se dešava, jer on je sebe u sistemu u kojem smo bili postavio kao dogmu. Dalje, ne samo djevojkama već svima normalizovao je autoritativno-zlostavljačku ulogu “vođe”, normalizovao je indoktrinacioni, psihološko-emotivno-zlostavljački modus komunikacije kao jedini validan tokom časova (slanje na umivanje ako kažeš nešto s čime se ne skaže, ili ne uradiš zadatak npr.). Željela bih da se osvrnem na komentare tipa: “Sad su našle da progovore?” i “Šta su do sad čekale?”. Prvo, nažalost, zle i nezakonite radnje tog čovjeka su trajale i prije, a i poslije slučaja o kojem je Milena hrabro progovorila. Drugo, kada si dijete u takvoj situaciji, da bi preživio, potisneš to u sebi, jer je bol preveliki. Finalno, prepametne djevojke i žene koje su kroz nasilje i silovanja prolazile nisu same i vrlo pametno i taktički su kroz vrijeme pripremale slučaj da bi jednom za svagda stale na put tom psihopati – dodala je rediteljka.

– Iako je prva reakcija na takve informacije da se kazna uzme u svoje ruke, ove mlade dame i sistem nas koji stojimo ponosno iza njih znamo bolje. Pravno, taj zlotvor će platiti za sav bol koji je nanosio i napravit će se presedan, ne samo pravni i faktički, nego i u svijesti. Jer ne, silovanje nije dopustivo i neće proći. Pedofilija nije dopustiva i neće proći. Jer ne, mi nećemo normalizovati da se naše drugarice i naša djeca maltretiraju. Jer ne, ne postoji opravdanje. Zahtjevamo pravdu i adekvatnu kaznu – napisala je Maja.

– A što se tiče svih nas koji smo išli u dramski studio ili za one koji i dalje idu – taj čovjek nije “grupa”, mi smo “grupa”. Naša prijateljstva su prava. Naš talenat je pravi. Mnogo divnih momenata koje smo tokom godina proveli na tim časovima su pravi. Sve improvizacije sa Biljom, svi časovi pokreta i oni divni “wow” momenti sa Zaretom. Njegovo zlo i manipulativost ne može, niti će ikada moći, da zaseni našu ljubav jednih prema drugima. Zato smo tu i držimo se i podržavamo se, upravo zbog te ljubavi. A ona je mnogo, mnogo veća od njegovog zla, i tu nas je potcijenio – zaključila je Maletkovićeva.

