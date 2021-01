Zastrašujuća istina o smart televizorima koju su do sada krili od nas

Kada prvi put kupiš smart TV, shvatiš da su stvari malo drugačije u odnosu na onaj standardni koji si imao. Novi uređaj ima svojstva kompjutera, ali sigurno ti ne pada na pamet da te prisluškuje i dijeli sa nekim ono što si rekao svojoj djevojci dok ste sinoć gledali film.

Stvari su se definitivno promijenile od kada su televizori zakačeni za Internet i mogu da primaju i šalju podatke. Američka Federalna komisija za trgovinu već duže prati probleme privatnosti kod ovih uređaja.

Trenutno ljudi i dalje ne razmišljaju o TV-u kao o kompjuteru i iako su čuli za “onlajn praćenje” ne shvataju da su postali deo toga. Sigurno ne želite da vas reklama nečega što ste prije godinu dana kupili preko Amazona prati u svakom naletu propagandnih poruka u toku omiljene serije. To je ono što vam se redovno dešava kada koristite Fejsbuk. Kako ne skapiraju da ste to već kupili?

Prošle godine su svi uređaji- pametni televizori, uređaji za striming, konzole za video igre, pa i aplikacije pratile navike konzumenta, često na potpuno neprihvatljive načine.

Iako smo u divnom novom svijetu, u njemu moramo da odlučujemo koje informacije o sebi ćemo dati da bismo imali bolju uslugu. Činjenica je da to pravo treba da bude samo naše, a ne proizvođača uređaja koji koristimo, društvene mreže ili aplikacije.

Ne, kada su pametni televizori u pitanju, ne prati se samo koje kanale i programe gledate. Neki televizori imaju opciju “prepoznavanja glasa”. Šta tu slušaju i prate?

Nećemo navoditi koji proizvođači su u igri, ali pogledajte na svom TV-u opciju “voice activation” ili “voice recognition“. Ako su uključene, budite pažljivi dok vodite privatne razgovore ispred televizora, jer on sluša audio i može da ga podijeli sa “trećom stranom”. Ako vaše izgovorene riječi sadrže lične ili druge osjetljive informacije, one će biti među podacima koji su snimljeni i emitovani trećoj strani. Ne, oni ne čuvaju vaše snimke i ne prodaju ih, ali savjetuju da obratite pažnju da li je “aktivacija glasa” uključena, a to ćete vidjeti po malom mikrofonu koji svijetli negdje u uglu.

Pssst. Ne pričajte pred TV-om o kupovini novih kola, inače će vas bombardovati reklamama za automobile narednih godinu dana.

Za sada sve ovo nije zabranjeno, a ono što vam preostaje je da odvojite vrijeme i pređete kroz sva podešavanja i isključite sve što može da ima veze sa praćenjem i prisluškivanjem. Na taj način ćete odustati od svih opcija preporuka koje toliko volite kod Netflixa.

Tu je još jedna mogućnost – isključite WiFi i gledajte TV preko pegle, piše “Noizz“.

