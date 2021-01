“Ko pita Milenu zašto je šutjela, sam čini novi zločin” – Riječi glumca o jezivom zlostavljanju bi trebalo da čuju svi

Poznati srpski reditelj i učitelj glume Mika Aleksić priveden je zbog optužbi glumice Milene Radulović da ju je silovao dok je bila maljoletna, što je glumac Tihomir Tika Stanić ocijenio kao “nešto što se ne može riječima opisati”.

Na društvenim mrežama pojedinci su se zapitali zbog čega glumica do sada nije progovorila, što je njen stariji kolega osudio i rekao da je svako takvo pitanje “novi zločin”.

“Ja bih pričao o Mileni, poznajem je, ona je divna osoba i glumica, divan čovjek… Saosjećam duboko s tim što joj se desilo. Divim joj se na načinu na koji je to saopštila, noćas sam sa kćerkama to komentarisao, hvala Mileni zbog naše djece, sve naše djece i zbog toga što ovakav slučaj, posebno što je u pitanju javna ličnost, može biti presudan u zaštiti svih potencijalnih žrtava u budućnosti”, rekao je on u Jutarnjem programu Prve.

“Imam duboko poštovanje prema bolu žrtava i odluci da to obijelodane. Oduvijek u društvima, ne samo našem, sve se to relativizuje, traže se opravdanja, kao zašto je neko šutio… Pa zamislite vi da se nekom tako nešto desi”, rekao je vidno potreseni Stanić.

“Tražiti od žrtve bilo kakvo objašnjenje, zašto sada a ne ranije, to je zločin”, rekao je on.

U subotu uveče Milena je u svojoj ispovijesti ispričala da se sve dogodilo u školi glume, “više od jednom”, kada je imala samo 17 godina a Aleksić već 61, prenosi “Mondo“.

