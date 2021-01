Mirjana Karanović o silovanju mlade glumice: Aleksić je moralna nakaza, krije se iza hrišćanstva

Legendarna glumica Mirjana Karanović podržala je koleginicu Milenu Radulović nakon njene ispovijesti da ju je čuveni pedagog glume Miroslav Mika Aleksić silovao. Ona je za Nova.rs rekla da se divi hrabrosti i odlučnosti svoje koleginice, a da Aleksića s druge strane smatra moralnom nakazom koji se godinama krio iza propovedanja hrišćanskog morala i porodičnih vrednosti.

– Divim se hrabrosti i odlučnosti Milene Radulović da razotkrije zlo koje se već godinama i decenijama krije iza maske uspješnog pedagoga, a koji je u stvari moralna nakaza. Predatori pažljivo biraju svoje žrtve, prije svega među mladima i djecom, uvjereni da zbog sramote nikada neće progovoriti – govori Mirjana Karanović za Nova.rs i dodaje:

– On je propovijedao porodične vrijednosti, strogost, disciplinu i hrišćanski moral i sve to koristio kao sredstvo za dominaciju i seksualno zlostavljanje. Nadam se da će policija, tužilaštvo i cijelo društvo osuditi ovog čovjeka. I nadam se da će to biti ohrabrenje za druge žrtve da istupe. Mislim da ih ima i da ćemo tek slušati o njima. Dosta je bilo šutenje – odlučno je rekla Karanović.

Podsjetimo, sinoć je poput bombe odjeknula ispovijest glumice Milene Radulović, u kojoj tvrdi da ju je u njenoj 17. godini više puta silovao ugledni beogradski učitelj glume Mika Aleksić.

Facebook komentari