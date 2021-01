Srbijanska glumica Milena Radulović: Silovao me učitelj glume kad sam imala 17 godina

Nekoliko djevojaka, od kojih su neke maloljetne, prijavilo je policiji da ih je silovao ili seksualno uznemiravao Miroslav Mika Aleksić, čuveni vlasnik škole glume. Jedna od njih je renomirana mlada glumica Milena Radulović (26), koja gradi karijeru i u Rusiji, gdje je za godinu dana snimila film i dvije serije.

– Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se – kaže Milena Radulović u razgovoru za „Blic”.

Insistira na tome da „ovo nije samo moja priča” i da „ovo nije moja riječ protiv njegove”, već tvrdi da je u pitanju sistem zlostavljanja djevojčica koji je Aleksić temeljno gradio decenijama.

Odstranjivanje roditelja

U školu Mike Aleksića, poznatu i cijenjenu, djeca se upisuju od pete ili šeste godine, a najkasnije sa 13 godina. Milena Radulović je dio grupe postala sa 11 godina, a u grupama je bilo od 25 do 30 polaznika.

– Grupa je imala dobre strane. Čitali smo jednu knjigu nedeljno, išli u pozorište, gledali filmove, bili smo kulturna, dobra djeca. U grupi se propagirala religija, časovi su počinjali molitvom „Oče naš”, djevojčice su dolazile u suknjama, dječaci u cipelama, kosa i nokti su morali biti uredni. Ali uvijek je bilo strogo, surovo. On je bio veoma strog, a svi su govorili: „Pa, dobro, on jeste surov, ali takav je Mika, on ima svoje metode”. Postojala su jasna pravila – kaže Milena Radulović.

Audicije za prijem djece su bile masovne. Prijavljivalo se po nekoliko stotina mališana, u zavisnosti od generacija, a Aleksić je birao sedam-osam najdarovitijih. Odmah po prijemu, Aleksić bi razgovarao s roditeljima, informisao ih o cijeni, časovima, kodeksu oblačenja i naglašavao jednu bitnu stvar: da je to prvi i posljednji put da se s njima viđa. Objašnjavao je da i najmlađi polaznici mogu da se popnu do drugog sprata i sami donesu novac za školarinu.

Šok, slom…

– Govorio je da su djeca mali ljudi, a nama je prijalo kad čujemo: „Vi ste samostalni, ovo je nešto samo vaše.” Poništavao je roditelje i njihovu ulogu, ali tada nam to nije djelovalo sporno – kaže Milena Radulović.

Nisu sva djeca dolazila kod Mike Aleksića da bi postali glumci. Čak ni Milena, kako sama kaže, do 15. godine nije razmišljala o glumi kao pozivu. U školi su se radili lijepi zadaci, išlo se na izlete po Srbiji, na vašare, pijace. Djeca su učila da kuvaju domaću supu. Bile su to neke vreijdnosti koje su i roditeljima bile po volji.

Sve ovo je kod djece polaznika stvaralo ojsećaj strahopoštovanja i vrhunskog autoriteta u odnosu prema svom učitelju Miki Aleksiću.

Milena Radulović tvrdi da je iz takvog svijeta, strogog i ustrojenog, ali ipak sigurnog, preko noći prešla u pakao seksualnog zlostavljanja kada ju je, kako kaže, Mika Aleksić prvi put silovao početkom novembra 2012. godine. Imala je 17 godina, a on 61.

– Do tog trenutka nisam pomislila da je takvo nešto uopšte moguće. Nisam ga poznavala takvog i u tom periodu bila sam ubijeđena da sam jedina i sama. Bio je to šok. Slom! To je za mene bila druga porodica. Zaista! – kaže Milena Radulović.

O detaljima zlostavljanja ne želi da priča za medije. Sve je već kazala policajcima.

– Mika je vodio računa da se to (seksualno zlostavljanje, prim. nov.) dogodi u toku časa, ali u sobi pored one u kojoj su bili ostali učenici, ili u periodu kada se zbog prijemnog na FDU intenzivira rad. Nije ostavljao prostor da neko posumnja da se tu dešava nešto toliko užasno – kaže Milena Radulović.

Tvrdi da je Mika Aleksić identičnu šemu seksualnog zlostavljanja sprovodio i s drugim djevojkama, koje su ga također prijavile policiji.

– Sve je pažljivo isplanirao. Koristio je situaciju što smo bile u šoku. Osim toga što vam se sve to dešava, uvijek je tu bio i strašan osjećaj da je tu, u blizini, gomila druge djece – kaže Milena Radulović.

Kako kaže, kad god bi neka od devojaka pružila verbalni ili fizički otpor, nailazila je na upotrebu sile ili ignorisanje.

Išla na psihoterapiju

Milenu Radulović su prilikom gostovanja na televizijama uvijek najavljivali kao glumicu koja je prošla Mikinu školu. Posle onoga što je preživjela, kako kaže, prošla je kroz različite faze.

Najprije nemoć, slabost, a kasnije stid. „Nevjerovatan stid”, kaže. Mrzila je sebe, osjećala sramotu. Najviše od svega, pojavio se ogroman osjećaj krivice zato što nije uspjela da se odbrani. I kako da sve ispriča roditeljima?! Da li će ih povrijediti, upropastiti im živote?

– Njegova manipulacija i ide ka tome da vam usadi ogroman osjećaj odgovornosti, saučesništva, krivice. I, na kraju, neki strah da ćete u tome ostati sami – kaže Milena Radulović.

Glumica koja posljednjih godina karijeru paralelno gradi u Srbiji i u Rusiji nekoliko godina išla je na psihoterapiju i posvećeno radila na sebi.

– U trenutku tog čina ja nisam imala svijest o posljedicama, one su dolazile kasnije. Bilo je to poništavanje svake vrste samopouzdanja, sigurnosti – kaže Milena Radulović.

Nije imala snagu od početka da priča. Moralo je mnogo vremena da prođe, ali se trudila da se postavi kao neko s kim mlađe djevojke mogu da razgovaraju. Uvijek je razmišljala o tome koliko bi manje propatila da je imala nekog ko bi je upozorio.

– U novembru se pojavila nova Mikina žrtva. Maloljetna, meni do tada nepoznata, pozvala me je, a zatim smo se povezale. Povezale smo se sa još nekoliko djevojaka, razgovarale i odlučile da je vrijeme da ovo prestane. S ovom sviješću, skrivanje zločina i prešutkivanje bilo bi jednako što i sam zločin. Postale bismo saučesnice ako bismo sada prešutile neposredno znajući da postoji još pet potencijalnih novih maljoletnih žrtava – kaže Milena Radulović.

Njen život se nastavio i sada vodi karijeru u dvije zemlje, Srbiji i Rusiji. Kaže da je odlučila da istupi u javnosti kako bi “upozorila potencijalne žrtve i roditelje da se strašne stvari dešavaju u centru Beograda, u Knez Mihailovoj ulici, u najuglednijoj školi glume”, kao i da o ovome ne sme da se šuti, jer pedofilija nije podložna diskusiji.

– Najstrašnije je što je teren pripreman godinama, od ranog djetinjstva, od strane jednog monstruma, a djevojke koje su sa mnom i ja ne možemo da dozvolimo da neko proživi ono što smo mi. Ovo nije osveta, iako je i ta faza u meni postojala, ali je davno završena. Sve mi, žrtve Miroslava Aleksića, ulazimo u ovo zato što je nedopustivo da se više i dan šuti. Neke devojčice, rođene 2003. ili 2004. godine, upravo prolaze kroz takvu vrstu torture – kaže Milena Radulović.

Osuda javnosti

Ona ranije nije poznavala dvije djevojke koje su zajedno s njom prijavile Aleksića policiji. Mnogo su mlađe, pa nije bilo mnogo prilika da se sretnu.

– Ovo nije pitanje lične satisfakcije, ovo se mora zaustaviti, jer se dešava sada, ovih dana. Ako šutimo, mi smo svedoci, dozvolili smo zlo! Znam da se moj glas čuje više, a i najstarija sam od djevojaka koje su ga prijavile. Osjećam ogromnu odgovornost prema toj djeci, prema društvu, ali i prema sebi. Ovo je stvar koja mora da se dovede do kraja. Radimo ovo hladne glave. Očekujemo podršku, jer pedofiliju ne može da podrži niko. Ne plašim se osude javnosti, više nemam razloga da se bilo čega plašim. Takođe nadu i snagu ulio mi je besprekoran rad nadležnih koji su momentalno imali sluha za našu situaciju. Mi govorimo o silovanju maloljetnica koje su godinama u kontaktu s monstruoznim manipulatorom koji nije samo izmanipulisao djevojčice, svoje učenice, njihove roditelje, već cijelo društvo, svaka osoba koja je čula čuveno ime i prezime i imala pozitivno posredno ili neposredno mišljenje o ovom čovjeku je njegova žrtva koliko i mi – kaže Milena Radulović.

Milena Radulović se nada da će se i druge javne ličnosti, glumice, oglasiti poslije njene priče. Da neće osećati strah od osude ili uticaja na reputaciju.

Profesionalan rad

– Neizmjerno sam ponosna što djevojke i ja poslije određenog vrijeme na zajedno stajemo ovome na put. Ovo nije „me too” pokret, apelujem da govorimo o silovanju maloljetnih lica, monstruozno izmanipulisanih od strane narciosidnog psihopate, koje je Aleksić pripremao za čin odmalena. Moje obraćanje javnosti usmjereno je na podršku svih prethodnih žrtava (a ovo traje 35 godina) da se jave tužilaštvu, bez straha, jer će naići na profesionalan rad i pristup, kao i na sve žrtve bilo kakvog seksualnog uznemiravanja ili silovanja. Niste same, nijedna djevojčica, djevojka ili žena ne smije da proživi, ili ne daj bože proživljava bilo šta slično – kaže Milena Radulović.

Milena Radulović završila je glumu u klasi Biljane Mašić na FDU. Prvu ulogu dobila je po završetku prve godine studija u televizijskoj seriji „Jedne ljetnje noći” u režiji Ivana Stefanovića, a po motivima romana „To je bilo jedne noći na Jadranu“ Milice Jakovljević (Mir-Jam).

Po završetku studija uslijedile su uloge u filmu „Patuljci sa naslovnih strana”, te u serijama „Besa”, „Pet” i „Državni službenik”. Početkom 2019. godine debitovala je glavnom ženskom ulogom, bolničarke Jasne u filmu „Balkanska međa”.

U Rusiji je imala prije dva mjeseca premijeru blokbastera „Superdubina” i hit TV serije „Ivan Grozni”. Ove godine imat će tri premijere, a već neko vrijeme više radi na ruskom nego na srbijanskom tržištu. Potiče iz ugledne beogradske porodice.

Facebook komentari