ŽIRI ZVEZDA GRANDA NA NOGAMA: Đorđe David se ozbiljno pokačio s Milijem

Velika frka digla se na snimanju “Zvezda Granda” kada je Đorđe David bijesan kao ris osudio Milija pred svima kako svojim kandidatima šteluje mikrofone kako bi bolje zvučali.

Snežana Đurišić jedina je stala jasno i glasno uz Đorđa i podržala ga, ostali su šutjeli kao zaliveni!

Međutim, tek poslije snimanja je izbio haos kada je Mili tražio od Đorđa Davida da mu se izvini, što on nije htio.

Kompozitor je u svom stilu zaprijetio rokeru da će vidjeti šta će se dogoditi što se usudio to da mu kaže, što su svi shvatili kao prijetnju da će ga izbaciti iz žirija budući da Mili sada ima funkciju muzičkog direktora produkcije.

Tada su se umiješali ostali članovi žirija kako bi stali na stranu kolege Đorđa Davida.

Popović nije podržao Đorđa jer misli da Mili ništa nije štelovao, ali on je i dalje uvjeren da kompozitor to radi. Kada je poslije snimanja izbila opća frka, Marija je povukla Đorđa u stranu i rekla mu da ništa ne brine, jer niko ne može da ga otjera iz žirija osim Popovića koji to sigurno neće uraditi, dok Đorđe kaže da i dalje ostaje pri svom stavu.

– To što uradim ili kažem tamo, sve je to u žaru borbe za moje kandidate. Svako od nas ima pravo da kaže šta čuje i šta vidi. Ja to ostavljam da publika zaključi. Bilo kakva rasprava ili neslaganje među nama, publika će ocijeniti ko je od nas dvojice bio u pravu. Svako od nas zastupa svoj stav, a tu izvinjenja nema, ako ste možda mislili da sam mu se poslije snimanja izvinio – nisam – objasnio je Đorđe i otkrio da li se plaši Milija i njegove sujete zbog čega bi možda morao da napusti žiri.

– Popović je bio na Milijevoj strani kada smo se svađali oko štelovanja mikrofona, za to mogu da kažem samo super i divno. O mom opstanku u žiriju će odlučiti ljudi iz produkcije, a to su Saša Popović na prvom mjestu, pa tek onda Mili i Snežana Đurišić i još jedan čovek. Mili nije glup, ima on dobar osjećaj da čuje ko je dobar, a ko ne – rekao je Đorđe, prenosi Express

