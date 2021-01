Damir Kustura za pola godine “skinuo” 60 kilograma: Krenuo je prvo s duhovnom obnovom svog bića

Nisam se više mogao kretati. Stalno sam bio pospan. Za volanom mi se spavalo. Zaspao bih u pozorištu. Nisam više mogao raditi. Nisam htio ići ni na kastinge. Znao sam da ne mogu, da nisam sposoban biti na nogama, sve i da dobijem ulogu. Ja sam praktično postajao invalid. Prije par godina dijagnosticiran mi je reumatoidni artritis, imao sam hroničnu upalu zglobova, koljena su mi potpuno uništena, započinje svoju priču glumac Pozorišta mladih Sarajevo, Damir Kustura, koji je zbog, kako kaže, neurednog života dogurao do 162 kilograma koja su ga vukla u ponor, prenosi “Coolstyle“.

Došao je do situacije u kojoj više neće moći ustati iz kreveta, ako nešto ne uradi sa sobom. Jeo je uobičajena tri obroka, ali i sve što mu se našlo na putu u međuvremenu. Izgubio je kontrolu, uvijek je bio gladan…

– Nisam se mogao izvagati na običnoj vagi, vagao sam se na stočnoj. I u toj situaciji znaš da moraš nešto promijeniti, ali da mora biti brzo i efikasno, i da odmah vidiš rezultat. Ali nemoguće je odmah vidjeti rezultat, jer ja ništa ne mogu, ne mogu hodati, ne mogu stajati, ništa fizički ne mogu raditi. Znači moram prestati jesti, a kako ćeš prestati jesti i biti čitav dan u kući, ništa ne raditi jer si u izolaciji. To je bilo psihičko pucanje totalno – iskreno će Kustura.

Krenuo je prvo s duhovnom obnovom svog bića, nakon koje je uslijedila fizička, a u samo šest mjeseci izgubio je 60 kilograma…

– Krenulo je iznutra, krenulo je duhovnom vježbom. U toj pandemiji se desio mjesec Ramazan. Ja jesam vjernik uvijek bio, ali kako sam ušao u glumu, vjeru nisam praktikovao. No desilo se da smo u toj izolaciji bili vraćeni sebi, imali smo više vremena da razmišljamo, da se preispitujemo… I shvatiš da imaš sve, ali sve to ti ispada iz ruku, jer nemaš konce. Sve ima ali nema bereketa. Moja najbolja prijateljica Dalal (Midhat op.a.) iz čista mira mi je poslala poruku da me pita šta ću za Ramazan. Odgovorim da sam se mislio smiriti malo. Kaže ona: «ja sam mislila postiti barem jedan dan». Kažem: «Pa hoćemo li zajedno?» I ispostim ja cijeli mjesec Ramazan. I sjetim se tetke koja je rekla «možeš i tele zatvoriti u štalu, ne dati mu da jede, postilo bi. Ako ne klanjaš, nema tu hajra». I tada sam krenuo s tim i nisam do danas prestao. Nisam propustio nijedan namaz. I to mi je bio jedan jak temelj. Nahranio sam dušu, red je došao da ispraznim želudac – objašnjava Kustura.

Tada je na nagovor kolege i prijatelja Rusmira Efendića počeo tražiti pomoć struke.

– Kenan me je nazvao i rekao: «dosta te je više. Pjer (Žalica op.a.) je stupio u kontakt s nutricionistom Kenanom Mandrom, i promijenio mu je lični opis, probaj i ti». Nedugo nakon toga sam se našao sa Kenanom, kada sam već bio spreman i duhom i tijelom da krenem u to. Ja sam 21.06. počeo s liposukcijskom dijetom. Dobio sam te preparate. I onda sam putovao. Samo tri puta sam bio u Istanbulu. Išao sam tražiti sebe u grad koji najviše volim poslije Rogatice gdje sam rođen, i Sarajeva u kojem živim. I tamo sam negdje pronalazio mir, sklanjao se. I sve to se slagalo jedno na drugo. Dan po dan, tretman za tretman, onda se uključio cijeli tim iz International health. Stalno smo bili na vezi. Svaki moj pokret, sve su propratili. A upravo to ti da neku sigurnost. Onda je došla i moja prva reakcija kada sam vidio da gubim kile. Ja sam imao 155 centimetara obima grudi, metar ipo struk. Nakon prvih 15 dana izgubio sam po 5 centimetara, i ona je to krenulo. Ne može preko noći, samo dragi Bog može stvoriti nešto u trenu, a nama treba vremena. Zadao sam sebi cilj i rekao decembar je mjesec kada ću napraviti inventuru, i tako je bilo. Sa 60 kilograma manje sam ušao u Novu godinu – zadovoljno će Kustura, koji naglašava da je njegov fizički izgled posljedica duhovne promjene, i promjene načina života uz pomoć vjere, prijatelja i struke.

Sada je krenuo na trening, što ranije nije mogao ni zamisliti, jer je bio skoro nepokretan, a i ne preporučuje se onima koji su na liposukcijskoj dijeti previše fizičke aktivnosti, barem ne jedan period.

– Našao sam ličnog trenera Amara Ćejvana. Mlad je, divan je i pun strpljenja. Već šest mjeseci ne jedem hljeb, žitarice, pa ni šećer u bilo kojem obliku. Jer i kada postignete rezultate morate istrajati u tome da ne bi kilograme vratili. A sada treba polako i tijelo oblikovati – poručuje Damir.

Povratak sebi, kako kaže, donio mu je i nove glumačke angažmane, a među prvima, na njegovo iznenađenje, ali i oduševljenje, bilo je učešće u mini seriji radnog naslova «Poslanik s.a.v.s moj uzor».

– – zaključuje Kustura.

