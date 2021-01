Svi kažu da je prava ljepotica: Ovo je supruga Kristijana Golubovića Ivana sa kojom ima kćerku Veru!

Podsjetimo, nakon brojnih spekulacija da je Kristijan Golubović u rijalitiju Farma prevario svoju suprugu Ivanu Golubović, ona se tada obratila svojim prijateljima na društvenoj mreži i šokirala sve izjavom:

– Volim mog čovjeka, on je sve moje, prvi i poslije njega niko neće postojati, čak i da ne budemo zajedno, on je jednom i zauvijek. I da me vara i prevari, dosta više, on će uvijek viđati Veru i mene, kad god poželi. On mene zna i ja njega, mi život dajemo jedno drugom. I da se zaljubio i da me je prevario, to ne znači da nas nikada neće vidjeti. Vidjet će nas kad god želi. Dosta više, ne dam svog muža – napisala je Kristijanova supruga na društvenoj mreži.

Inače, supruga Ivana poslala je Kristijanu Goluboviću poklone za Božić, a između ostalog i pismo, kao i crtež njegove kćerke Vere, koji je i tražio prije samo nekoliko dana kada razočarano pričao o tome što mu nije poslala darove za Novu godinu.

On se osamio u pabu kako bi pročitao pismu, a već na prve riječi počeo je da lije suze, te nije mogao da se smiri.

Ubrzo mi je prišao Čorba da ga utješi, te mu je Kristijan pročitao pismo.

“Mi smo neko ko vjeruje i priznaje i slavi Božić i sve velike praznike. Za nas Nova godina ne predstavlja ništa. Mir Božiji, Hristos se rodi Srećan ti Božić, žele ti Vera i Coca sa mamom Ivanom. Sve najbolje i najljepše, zdravlja. Ostalo će doći kad to bude bilo potrebno. Pozdrav iz najljepšeg grada na Ibru, Kraljevo”, stojalo je u pismu, a uz to mu je poslat i crtež kćerke.

Ivana se kroz stihove obratila svom suprugu Kristijanu.

– Nisam dobar bio, prema tebi ja, bisere u blato ti si bacila, nisam dobar bio, pokleto žao mi što talenat za ljubav, Bog mi ne podari! Ja vrijedan nisam tvoje ljubavi i tvojih godina, jer da prepozna, nisam umio u tebi anđela. Na zidu plača život bih proveo, al’ nema koristi, nikad te sebi neću oprostiti, prokleto žao mi – napisala je Ivana.

“Mala moja Coki. To je žena koja je milijardu puta bila u Žiči pješaka, ona je tradicionalna”, prokomentarisao je Kristijan, piše “Pulsonline“.

