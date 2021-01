Sjećate se Koke iz Boljeg života? Danas joj je 66 godina, pogledajte kako izgleda

Jelica danas ima 66 godina, a glumom se bavi već preko 40 godina, prenosi “Index“.

Njeni su životni počeci bili teški, otac je nju i majku ostavio kad je bila dijete, a od malih je nogu znala da želi postati glumica. Glumačku je akademiju upisala sa samo 16 godina te tako postala jedna od najmlađih polaznika ikada.

S 19 se udala za Miloša Mišu Sretenovića, njihovu je kćer Anu rodila dva mjeseca prije diplome, a 11 godina kasnije i kćer Olju.

1999. njen je suprug preminuo od srčanog udara i Jelica je sa samo 45 godina ostala udovica nakon 25 godina braka.

Nakon te tragedije Jelica se nije više udavala te je život posvetila kćerima, unucima i karijeri.

“Ne vrijedi ni razmišljati o tome bih li se udala drugi put jer to dođe ili ne dođe, a za sada se u mom životu još nije pojavio pravi muškarac. Voljela bih ipak da ne budem sama jer to na kraju nije ni prirodno. Bit će što će biti, a ja tu ne mogu ništa. Iako kažu da ono što silno želiš, to se i ostvari, a ja to očigledno nisam dovoljno snažno poželjela. Ali ima još vremena”, rekla je u jednom intervjuu za Blic.

